JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Vargas y una tremenda atajada con Atlas, antes de irse a la Selección Colombia

Camilo Vargas y una tremenda atajada con Atlas, antes de irse a la Selección Colombia

El arquero del Atlas y de la Selección Colombia demostró sus habilidades bajo los tres palos, en duelo por la Liga MX. ¡Vea acá la gran tapada de Camilo Vargas!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2025
Camilo Vargas, arquero de Atlas y de la Selección Colombia.
AFP

