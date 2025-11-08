Camilo Vargas y una tremenda atajada con Atlas, antes de irse a la Selección Colombia

Camilo Vargas tuvo una nueva salida con el Atlas en el fútbol mexicano. Pese a que su equipo cayó 2-0 en su visita al Tijuana el viernes anterior, el arquero de la Selección Colombia dejó una impresionante atajada que inmediatamente se hizo viral en las redes sociales.

En una acción en ofensiva de los 'Xolos', Vargas demostró de qué está hecho bajos lo palos al negarle el gol a uno de los jugadores locales. El número '12' de los 'rojinegros' se estiró de gran manera para contener un cabezazo que tenía dirección a portería, ganándose las felicitaciones de sus compañeros y generando el lamento de los de Tijuana.

Ahora, Vargas se prepara para una nueva convocatoria con la Selección Colombia que se medirá en duelos de preparación a Australia y Nueva Zelanda.

Vea acá la tremenda atajada de Camilo Vargas en Tijuana vs. Atlas por la Liga MX:

Mira como sonrie Gordon Banks en el cielo al ver esta atajada de Camilo Vargas. pic.twitter.com/Po28QcdZfN — T-Mo (@temoenciso) November 8, 2025