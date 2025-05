Futbolista colombiano recibió rodillazo en la cabeza y perdió la memoria; "tengo lagunas"

Sebastián Arango es un arquero colombiano, de 29 años, que hizo gran parte de su carrera en Boyacá Chicó , en donde fue campeón del torneo de la Primera B y pasó cerca de cinco temporadas, y también en sus inicios en Cúcuta Deportivo. Para este 2025, tras dejar las huestes de los 'ajedrezados', el nacido en Cali recibió una propuesta del Santa Fe de República Dominicana y decidió marcharse a un exótico balompié.

Allí llegó para afrontar la Copa de ese país, en que se enfrentan los equipos profesionales, y comenzó a tener continuidad y a realizar buenas presentación. Sin embargo, el pasado 22 de abril del presente año para 'Chichi' Arango llegó el susto de su vida, en el partido contra Salcedo, en el que tuvo un golpe en la cabeza al chocarse con un compañero y aún con el paso de los días se encuentra con 'lagunas' mentales y momentos con perdida de memoria.

El vallecaucano ya llegó a tierra natal y se encontró con sus familiares, que vivieron días de angustia por lo sucedido. En una breve charla con Gol Caracol, Arango comentó que "el golpe fue de frente con la rodilla de un compañero mío, un 'negro' macizo y ahí fue donde quedé desmayado".

"Yo ahora no me acuerdo de nada, voy y vengo. Tengo lagunas, vacíos, pienso y me acuerdo por ejemplo de la cuarentena (de la pandemia del coronavirus)", agregó el futbolista colombiano, que fue autorizado a viajar a nuestro país y seguirá con el monitoreo del equipo dominicano.

"Estoy en recuperación, en ese proceso de recordar todo. Gracias a Dios estoy mejorando", complementó Sebastián Arango, a quien le practicaron resonancias, tomografías y electroencefalogramas la semana anterior.

Los mensajes de Sebastián Arango a sus amigos

En medio de este percance de salud, a Sebastián Arango le han llegado múltiples mensajes de amigos del fútbol para conocer su actualidad y estado de salud.

Arango, de su lado, les ha pedido que en lo posible le compartan fotografías junto a él y ha dado un parte de tranquilidad, ante la preocupación de sus allegados por lo acontecido en el fútbol de República Dominicana.