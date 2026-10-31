Llaneros y el importante anuncio luego de vencer a Junior por Liga; acá los detalles

Llaneros oficializó en la noche de este sábado a Diego Corredor como su nuevo entrenador. El estratega asumirá el cargo de manera oficial desde el próximo 1 de diciembre, con el firme propósito de liderar la planeación y consolidar el proyecto deportivo del equipo de la ciudad de Villavicencio de cara al 2027.

La noticia la reveló a través de un comunicado, y en el mismo, el club de la 'Media Colombia' destacó la amplia trayectoria del timonel en el balompié nacional. Corredor cuenta con pasos previos en el banquillo de equipos como el desaparecido Atlético Huila, Once Caldas, Patriotas y el Deportivo Pasto, destacando especialmente en estos dos últimos al lograr clasificar a certámenes internacionales.

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La directiva informó que el nuevo cuerpo técnico ya se encuentra trabajando codo a codo con la presidencia para trazar los objetivos del próximo curso. A Diego Corredor lo acompañarán Mario García como asistente técnico y Rodrigo Larrahondo como preparador físico.

Diego Corredor fue nombrado como nuevo técnico de Llaneros. Foto oficial de Llaneros

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Así las cosas, con la designación de Corredor, Llaneros reafirma su ambición de edificar un plantel competitivo para lo que será el año entrante; de realizar una buena campaña, y por supuesto, seguir competiendo en primera división del fútbol profesional colombiano.



Acá el comunicado de Llaneros:

"Llaneros Fútbol Club, su junta directiva en cabeza del presidente Juan Carlos Trujillo, informa a hinchas, medios de comunicación y opinión pública, que Diego Andrés Corredor Hurtado asumirá como nuevo director técnico en propiedad desde el próximo 1 de diciembre para afrontar toda la planeacion con miras al 2027, un año fundamental para consolidar nuestra presencia en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano.

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El estratega cuenta con trayectoria al frente de Atlético Huila, Once Caldas, Patriotas, Deportivo Pasto, en estos dos últimos logró clasificarlos a certámenes internacionales.

Corredor ya se encuentra junto al presidente Trujillo, trabajando para avanzar desde ahora en los objetivos que marcarán el rumbo de la próxima temporada.

La formación titular de Llaneros vs. Junior de Barranquilla por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial de Llaneros

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Su cuerpo técnico estará integrado por Mario García, asistente técnico, y Rodrigo Larrahondo, preparador físico, quienes lo acompañarán en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Con esta decisión, Llaneros FC reafirma su compromiso de construir con responsabilidad y ambición, un proyecto competitivo para el 2027".