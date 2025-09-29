Galatasaray vs. Liverpool, EN VIVO; hora y dónde ver a Dávinson Sánchez por Champions League

Este martes el Liverpool irá a suelo turco para medirse con el Galatasaray, en un encuentro válido por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. El conjunto 'red' buscará sumar su segunda victoria en el torneo, mientras que los otomanos intentarán conseguir su primer punto.

El equipo dirigido por Arne Slot viene de perder su invicto en la Premier League el pasado sábado tras caer 2-1 con el Crystal Palace en condición de visitante. Sin embargo, pese a ese resultado, aún mantiene la punta de la liga con 15 unidades.

En la primera jornada de la Champions, los de Merseyside lograron una sufrida victoria 3-2 contra el Atlético de Madrid en Anfield. Comenzó ganando 2-0, luego le igualaron el partido y al final un cabezazo de Virgil Van Dijk le dio los tres puntos a su equipo.



Galatasaray vs. Liverpool, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

El inicio del partido de este martes entre Liverpool y Galatasaray está programado para las 2:00 p.m. (hora de Colombia), y se podrá observar a través de 'ESPN' y la plataforma 'Disney+'. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y otras incidencias del encuentro en el portal del Gol Caracol en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol

Dávinson Sánchez, defensor colombiano del Galatasaray, que enfrentará al Liverpool Foto: X de Galatasaray

Por su parte, el Galatasaray, cayó estrepitosamente 5-1 frente al Eintracht Frankfurt en suelo alemán en su primer juego en el máximo torneo europeo. En el encuentro los 'leones' sufrieron dos autogoles, uno del colombiano Davinson Sánchez, que tuvo un desafortunado juego. Todo lo contrario le sucede en la Superliga de Turquía, donde el equipo marcha primero con puntaje perfecto tras siete jornadas.

El técnico del Gala, Okan Buruk, habló en rueda de prensa sobre el partido de mañana. "Tenemos jugadores muy importantes. Tenemos una plantilla importante. Mañana, no solo el once inicial, sino también el final serán cruciales, creo. En partidos de ritmo alto, los jugadores que entran desde el banquillo deberían ser especialmente importantes. No veo mañana como titular y suplente, sino como un equipo que empezará y terminará el partido. Espero que mis jugadores también lo vean así. Claro que un jugador que no juega siempre da la sorpresa, siempre se cae un poco, pero el partido de mañana no es así. Creo que lo hemos visto en los últimos partidos de nuestros rivales. La resiliencia de los jugadores que entrarán, en particular, será clave para mantener el ritmo alto."

Luego, se refirió al resultado que espera obtener. "Nuestro objetivo es ganar este partido. Es el día para demostrarle a nuestro rival nuestra fuerza en casa y lo que podemos hacer todos juntos. Tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de seguir creciendo en nuestra Champions League, que empezó mal, y hacerles olvidar el partido anterior. Tenemos que verlo desde esa perspectiva."