Gigante europeo 'bajó de la nube' a Mohamed Salah; ya no le quitará protagonismo a colombiano

Tras anunciar su inminente salida del Liverpool a final de temporada; ahora Mohamed Salah se encuentra en la rigurosa tarea de escuchar ofertas y analizar las posibilidades que se van perfilando de dará a la apertura de un nuevo mercado de transferencias.

Y es que, parecer ser que en los planes del egipcio está mantenerse en el más alto nivel, jugando en un equipo que luche por todos los títulos posibles. Este también sería el deseo de su entorno, que espera seguirlo viendo en las principales portadas del fútbol mundial.

“Personalmente, preferiría que se quedara en Europa. He oído ofertas del PSG, Bayern Múnich y de clubes italianos”, dijo Ibrahim Hassam, director deportivo de la selección de Egipto, en una entrevista con ON Sport.

Mohamed Salah anunció que terminará su etapa en Liverpool, al concluir la actual temporada. AFP

De esta manera, inmediatamente relacionaron directamente a Mohamed Salah con Luis Díaz, teniendo en cuenta que el guajiro actualmente milita en el cuadro ‘bávaro’ y solo hace unos meses atrás compartió cancha con el egipcio en Liverpool FC.



Incluso, ambos llegaron a disputar juntos más de 120 partidos con la camiseta de los ‘reds’, por lo que podría ser el reencuentro de una suple letal y campeona, que dio muy buenos resultados en Anfield.



¿Qué posibilidades tiene Salah de jugar en Bayern Múnich?

Según lo reveló el director deportivo de los alemanes, hasta el momento no hay ninguna oferta ni ‘coqueteos’ con el egipcio, así como lo había mencionado anteriormente Ibrahim Hassam. Es un no rotundo.

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“No, Mohamed Salah no ha recibido ninguna oferta del Bayern de Múnich”, sentenció de manera contundente Max Eberl para el portal alemán ‘winwin.com’, dejando claro que, por lo menos por ahora, no hay un acercamiento.

Y es que, los 24 millones de euros anuales que cuesta el egipcio, sería una de las razones por las cuales consideran en Alemania que Bayern Múnich no buscaría contratar a Salah. Además, con Olise en el costado derecho, esa posición ya está más que cubierta.

Mohamed Salah, figura del Liverpool, confirmó que no seguirá en el club inglés AFP

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¿Cómo le ha ido a Mohamed Salah en su paso por el Liverpool?

El paso de Mohamed Salah por Liverpool FC ha sido histórico desde su llegada en 2017, consolidándose como uno de los máximos ídolos del club. Según datos de Transfermarkt, el delantero egipcio acumula más de 430 partidos oficiales con los “reds”, en los que ha marcado alrededor de 255 goles, cifras que lo sitúan entre los máximos goleadores de la institución.

Durante su estancia en Anfield, Salah ha conquistado múltiples títulos, entre ellos la Premier League en dos ocasiones, la UEFA Champions League, además de FA Cup, EFL Cup, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Su impacto no solo se mide en trofeos, sino en su regularidad goleadora y protagonismo ofensivo, siendo determinante en una de las etapas más exitosas del club.