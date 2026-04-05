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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gigante europeo 'bajó de la nube' a Mohamed Salah; ya no le quitará protagonismo a colombiano

Gigante europeo 'bajó de la nube' a Mohamed Salah; ya no le quitará protagonismo a colombiano

El egipcio recibió 'pulgar abajo' de uno de los grandes en el fútbol europeo, donde actualmente milita un colombiano. Tras su adiós de Liverpool, ¿ahora dónde jugaría Salah?

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Mohamed Salah, figura del Liverpool FC.
Mohamed Salah, figura del Liverpool FC.
Foto: AFP.

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