José Pékerman y el viaje a Europa para ver qué pasaba con James Rodríguez; dejar la mala cara

José Néstor Pékerman volvió a dejar una reflexión que confirma la estrecha relación que construyó con James Rodríguez a lo largo de los años en la Selección Colombia. Esta vez, el entrenador argentino reveló detalles de un momento complicado que atravesó el mediocampista cucuteño durante su etapa en el AS Monaco, cuando no tenía continuidad bajo las órdenes del italiano Claudio Ranieri.

La confesión fue realizada en el documental sobre James Rodríguez que lanzó Netflix el pasado 21 de mayo, producción en la que varias figuras cercanas al futbolista colombiano hablaron sobre los momentos más importantes de su carrera profesional y personal.

En medio del relato, Pékerman recordó que incluso tuvo que viajar personalmente a Francia para hablar con James, quien en aquel momento atravesaba dificultades deportivas y emocionales debido a su situación en el club monegasco. El técnico argentino entendía que la falta de minutos también podía afectar el rendimiento del mediocampista en la Selección Colombia, donde ya era una de las piezas fundamentales del proyecto.

"Yo tuve que viajar a Mónaco porque James iba muy mal, iba a la banca", relató Pékerman en el documental. Según explicó el estratega, la conversación estuvo enfocada en ayudar al jugador a entender lo que necesitaba su entrenador y cómo podía adaptarse sin perder sus principales virtudes dentro del campo.



Le digo: ‘Evidentemente el entrenador quiere tu sacrificio y que bajes a zonas defensivas. Tú eres inteligente, tienes que cambiar la actitud para demostrarle que tú puedes mejorar esto sin perder lo que sabes hacer y que es tu mejor virtud, pero así es como empiezas a ganarle la discusión al entrenador", expresó el exseleccionador colombiano.

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Pékerman también reveló que le insistió a James Rodríguez sobre la importancia de manejar mejor sus emociones y evitar transmitir frustración durante los entrenamientos. "Basta de poner una cara mala en un entrenamiento porque lo transmites eso y se nota. Haz lo que te digo y vas a ver que vuelves a jugar", añadió.

De acuerdo con el argentino, el consejo terminó dando resultado. James recuperó protagonismo en el Mónaco y volvió a convertirse en uno de los jugadores más determinantes del equipo francés, algo que posteriormente también benefició a la Selección Colombia.

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"Vuelve a jugar y empieza a andar bien. Eso también era la llave para nuestra selección", concluyó Pékerman, dejando en evidencia el respaldo y la cercanía que siempre tuvo con el talentoso mediocampista colombiano.