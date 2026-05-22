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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional vs. Tolima y Junior vs Santa Fe; hora y dónde ver EN VIVO las semifinales de Liga Betplay

Nacional vs. Tolima y Junior vs Santa Fe; hora y dónde ver EN VIVO las semifinales de Liga Betplay

Esté sábado, pasadas las 10:30 de la noche, se conocerán los nombres de los dos clubes que disputarán el título de la Liga Betplay I 2026 del fútbol colombiano. Nacional y Junior, con ventaja.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de may, 2026
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Alfredo Morelos celebra gol con Nacional frente a Tolima.

Atlético Nacional espera sellar este sábado su paso a la final cuando reciba en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al alicaído Deportes Tolima en el partido de vuelta de las semifinales de la liga colombiana, en la que el otro finalista lo definirán Junior y Santa Fe en Barranquilla.

Los verdolagas, dirigidos por Diego Arias, ganaron por 0-1 el partido de ida en Ibagué y apuntan a mantener o aumentar la ventaja para clasificar a la final ante su público.

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Sin embargo, medios locales afirman que tendrán que lidiar no solo con la baja del lateral argentino Milton Casco, que se perdió la ida por lesión y no estará el resto de la temporada, sino también con la del central Simón García por enfermedad.

En reemplazo de ambos se prevé que aparezcan el lateral Samuel Velásquez y el central César Haydar, quienes se sumarán a otras figuras del equipo como el portero David Ospina, el mejor jugador de la ida; los centrocampistas Jorman Campuzano y Matheus Uribe; el creativo Juan Manuel Rengifo, y el goleador Alfredo Morelos.

Tolima, por su parte, viene golpeado porque no sólo perdió el juego de ida con Atlético Nacional sino que fue goleado 3-0 por el Coquimbo Unido, lo que dejó en vilo su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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El entrenador del club de Ibagué, Lucas González, tendrá que buscar opciones para sacar del mal momento a su equipo y para ello contará con sus mejores jugadores, como el portero brasileño Neto Volpi, el creativo Juan Pablo 'Tatay' Torres y el centrocampista Sebastián Guzmán.

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe.

Por otra parte, el Junior, que esta semana dio descanso a sus titulares en el triunfo por 3-2 sobre Sporting Cristal en la Copa Libertadores, buscará llegar a la final para revalidar el título que consiguió el año pasado, por lo que tendrá que imponerse al Independiente Santa Fe con el que igualaron 1-1 en la ida en Bogotá.

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Los barranquilleros, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, recuperarán para este encuentro al central uruguayo Lucas Monzón, al defensor Jean Carlos Pestaña y al centrocampista Jesús Rivas, quienes se perdieron la ida por suspensión.

Santa Fe, entre tanto, viene motivado tras vencer por 2-1 al Platense en la Libertadores y espera sorprender al Junior en Barranquilla con el liderazgo en cancha del goleador Hugo Rodallega, que suma ocho tantos en los últimos seis partidos que disputó.

- Partidos de vuelta de las semifinales:

Sábado 23 de mayo 2026

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Atlético Nacional-Deportes Tolima.
Estadio Atanasio Girardot
Hora: 6:00 p.m.
EN VIVO en Win S.

Junior-Independiente Santa Fe
Estadio Romelio Martínez
Hora: 8:30 p.m.

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