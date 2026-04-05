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Gol Caracol  / El golazo de Hakan Calhanoglu en Inter de Milán vs. Roma por Serie A: vea acá el video

El golazo de Hakan Calhanoglu en Inter de Milán vs. Roma por Serie A: vea acá el video

El centrocampista turco del Inter de Milán, Hakan Calhanoglu, marcó un verdadero golazo este domingo en el Giuseppe Meazza en partido contra la Roma. ¡Para verlo una y otra vez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Hakan Calhanoglu marcó un golazo en Inter de Milán vs. Roma por la Serie A.
Hakan Calhanoglu marcó un golazo en Inter de Milán vs. Roma por la Serie A.
AFP

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