El golazo de Hakan Calhanoglu en Inter de Milán vs. Roma por Serie A: vea acá el video

Inter de Milán y la Roma se enfrentaron este domingo en un partidazo por la Serie A, que de paso incluyó un golazo por parte de Hakan Calhanoglu. El tanto del futbolista turco al servicio de los 'nerazzurri' llegó en los instantes finales de la primera parte de la contienda disputada en el Giuseppe Meazza.

El tablero marcaba el 1-1 parcial y la adición de la etapa inicial cuando el centrocampista del Inter de Milán sacó un derecho desde afuera del área, que se coló en el ángulo e imposible para el arquero de la Roma, Mile Svilar. Con ese golazo de Calhanoglu, los locales se fueron al descanso ganando 2-1.

Vea acá el golazo de Hakan Calhanoglu en Inter de Milán vs. Roma por la Serie A: