Así está la tabla de goleadores de la Bundesliga; ¿de qué va Luis Díaz?

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Se completó la jornada número 28 de la Bundesliga 2025/2026, misma que dejó una nueva victoria del Bayern Múnich que tiene en sus filas a Luis Díaz. Los dirigidos por Vincent Kompany se impusieron en el campo del Friburgo por marcador de 2-3, en un partido trepidante que lo perdía 2-0 hasta el minuto 80.
En dicho compromiso, 'Lucho' no marcó ni generó asistencia, pero mostró una esfuerzo incalculable sobre el terreno de juego. Pese a estos ítems indicados, el oriundo de Barrancas, en La Guajira, se mantiene en el 'top-3' en la clasificación de goleadores del certamen alemán. Su 'socio' Harry Kane, quien tampoco vio acción contra Friburgo por una lesión, se mantiene en la cima con una gran renta sobre su perseguidor, Deniz Undav del Stuttgart.
"Trabajó duro y se esforzó mucho, pero no generó muchas ocasiones de peligro durante un buen rato. En los minutos finales, Díaz lanzó un disparo con efecto hacia la escuadra tras una gran jugada individual, pero Atubolu realizó una parada magnífica. Una actuación con compromiso de Díaz", reseñaron en 'Focus ONLINE'.
Luego del triunfo 2-3 sobre Friburgo, los 'bávaros' se mantienen en el primer lugar de la clasificación general con 73 puntos, producto de 23 victorias, cuatro empates y una derrota. Además, de una diferencia de gol de +73. Borussia Dortmund, que se impuso 0-2 al Stuttgart, es segundo con 64 unidades.
El calendario del fútbol en Europa indica que será este martes 7 de abril cuando el elenco 'grande de Baviera' visite el mítico Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid, en compromiso de ida de los cuartos de final de la Champions League. El balón para este 'primer round' rodará a las 2:00 de la tarde, en horario de nuestro país.
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