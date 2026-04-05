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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así está la tabla de goleadores de la Bundesliga; ¿de qué va Luis Díaz?

Así está la tabla de goleadores de la Bundesliga; ¿de qué va Luis Díaz?

Luis Díaz no marcó en la victoria 2-3 del Bayern Múnich sobre Friburgo el sábado, pero se mantiene 'firme' en la tabla de goleadores de la Bundesliga. ¡Acá todos los detalles!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Luis Díaz es figura con Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura con Bayern Múnich.
Getty Imágenes

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