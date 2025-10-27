Goleador colombiano dio ventaja y Cristiano Ronaldo lo alcanzó; promedio de ambos es envidiable

La más reciente jornada de la primera división saudí dejó resultados favorables para Cristiano Ronaldo, cuyo equipo, Al Nassr, se impuso 0-2 en condición de visitante sobre Al Hazem con anotación suya y siguió en lo más alto del campeonato.

El popular ‘CR7’, de 40 años de edad, mandó el balón al fondo de la red en el minuto 88, llegó a 6 conquistas en la liga y completó 950 en su carrera profesional.

De esta manera, el famoso ‘Bicho’ igualó en la clasificación de artilleros al colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones, cuya escuadra, Al Qadisiya, empató 0-0 de local con Al Okdood, elenco del también ‘cafetero’ Juan Sebastián Pedroza, que lleva 2 definiciones en lo que va de la competición.

En consecuencia, Ronaldo y Quiñones, que venía de hacer tripleta en la jornada anterior, quedaron con un admirable promedio de 6 goles en 6 presentaciones.



Lo particular es que dicha producción no les es suficiente para encabezar la tabla de definidores, que es comandada por Joao Félix (Al Nassr), con 9 tantos, y por el noruego Joshua King Al Khaleej, con 7.

Con estos resultados, Al Nassr conservó en el liderato del campeonato, mientras que Al Qadisiya, escuadra de Quiñones, pasó del segundo al cuarto lugar.

Ahora, en la próxima fecha, el sábado primero de noviembre, en la siguiente fecha, Al Nassr deberá recibir a Al Fayha y Al Qadisiya tendrá que visitar a Al Taawon, donde el colombiano Róger Martínez lleva 3 conquistas hasta el momento.



Goleadores de la liga saudí:

1. Joao Félix (POR, Al Nassr): 9 anotaciones

2. Joshua King (NOR, Al Khaleej): 7

3. Cristiano Ronaldo (POR, Al Nassr): 6

4. Julián Quiñoes (COL/MEX, Al Qadisiya): 6

5. Marcos Leonardo (BRA, Al Hilal): 5

16. Róger Martínez (COL, Al Taawon): 3

26. Juan Sebastián Pedroza (COL, Al Okhdood): 2

Acá, la anotación de 'CR7':