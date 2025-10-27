Síguenos en::
Colombianos en el exterior

Goleador colombiano dio ventaja y Cristiano Ronaldo lo alcanzó; promedio de ambos es envidiable

El atacante ‘cafetero’ no anotó en la sexta fecha de la Liga de Arabia Saudita y cedió terreno frente al artillero portugués, que sigue imparable en su meta de llegar a mil goles.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 27 de oct, 2025
Cristiano Ronaldo, que alcanzó a Julián Quiñones en liga de Arabia.
Cristiano Ronaldo igualó a Julián Quiñones.
Foto: Al Nassr.

