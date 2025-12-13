Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuándo es la final de vuelta entre Medellín vs. Nacional, por Copa BetPlay 2025?

¿Cuándo es la final de vuelta entre Medellín vs. Nacional, por Copa BetPlay 2025?

Luego de igualar 0-0 en el primer partido, 'verdolagas' y 'poderosos' dejaron la definición del título para la próxima semana, en el estadio Atanasio.

Por: EFE
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Acción del duelo entre Nacional vs. Medellín, por la gran final de la Copa BetPlay.
Acción del duelo entre Nacional vs. Medellín, por la gran final de la Copa BetPlay.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad