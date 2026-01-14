¿Congelamiento del trámite de visas afectará a hinchas que quieren ir al Mundial 2026?

Según nota de prensa de Fox News compartida en redes sociales por Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Estados Unidos, ese país optó por “congelar el procesamiento de visas para 75 países”.

El anuncio se hace a pocos meses del inicio del Mundial 2026, que se disputará en suelo norteamericano entre el 11 de junio y el 19 de julio, por lo cual se hace necesario hacer precisiones sobre qué tipo de visas no serán tramitadas, ya que aficionados de diferentes lugares del mundo, como Colombia, esperan obtener el documento para asistir al campeonato.

De hecho, la solicitud de entradas ha sido masiva para encuentros como el que la escuadra ‘cafetera’ sostendrá contra Portugal, elenco de Cristiano Ronaldo, el 27 de julio en Miami por la tercera fecha del grupo K.



¿Congelamiento de trámite de visas afectará a hinchas para el Mundial?

De acuerdo con el medio en cuestión, la decisión de pausar los procesos de visas para Estados Unidos se enfoca únicamente en la categoría de solicitudes para "imigrantes".

“Un memorando del Departamento de Estado ordena a los funcionarios consulares rechazar esas visas mientras el departamento reevalúa los procedimientos de selección y verificación”, detalló la nota de prensa.



En consecuencia, no tendrán afectación las visas de turismo, que son las que en su mayoría utilizarán los visitantes e hinchas que quieren ir al Mundial, se aclaró en el programa ‘Mañanas blu’, de Blu Radio.

Publicidad

La lista de 75 países incluye a varios con su selección clasificada a la Copa del Mundo 2026 y a los distintos repechajes, como: Albania, Argelia, Brasil, Bosnia, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Kosovo, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Macedonia del Norte, Marruecos, Senegal, Túnez, Uruguay y Uzbekistán.

Sin embargo, los hinchas de la Selección Colombia que no logren conseguir visa, podrán acompañar a su equipo en las 2 primeras jornadas de la fase de grupos, en la que el elenco ‘cafetero’ deberá a enfrentar a Uzbekistán, el 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y a un ganador de repechaje en el estadio de Chivas, en Guadalajara, el 23 del mismo mes.