Julián Quiñones opacó a Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Qadisiya; acá su gol

El Al Nassar de Cristiano Ronaldo recibió este jueves al Al-Qadisiya, elenco que cuenta en sus filas con Julián Quiñones. Precisamente, la escuadra visitante se fue arriba en el marcador con un tanto del colombiano nacionalizado mexicano cuando el reloj marcó el minuto 51.

Tras un cobro de tiro de esquina para los los amarillos de la ciudad de Riad, Al-Qadisiya evacuó rápidamente la esférica para empezar un contraataque letal. Balón al vacío en busca de Quiñones, pero el mismo terminó en los pies del arquero local, Nawaf Al-Aqidi; sin embargo, éste cometió un error dejándole la pelota servida a Julián, quien con puerta vacía, el 0-1 en el tablero.

Vea acá el gol de Julián Quiñones HOY en Al Nassr vs. Al Qadisiya:

🇸🇦🔴 Al Nassr 0-1 Al Qadsiah | Saudi Pro League



El nacionalizado mexicano JULIÁN QUIÑONES abre el marcador y PROPINA UN GOLPAZO al equipo de Cristiano Ronaldo en su lucha por el título 🇲🇽



No se puede creer el regalito del portero...pic.twitter.com/9SNQyRWlIo — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) January 8, 2026