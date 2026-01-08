Síguenos en:
Julián Quiñones opacó a Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Qadisiya; acá su gol

El delantero nacionalizado mexicano aprovechó un error del arquero del Al Nassr, y con puerta vacía, definió para el tanto del Al Qadisiya. ¡Vea acá el video de su gol!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ene, 2026
Julián Quiñones celebra su gol con Al-Qadisiya en juego frente al Al Nassr.
Julián Quiñones celebra su gol con Al-Qadisiya en juego frente al Al Nassr.
Getty

