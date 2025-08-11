América de Cali vs. Fluminense, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana

Luego de alcanzar las semifinales en el renovado Mundial de Clubes, Fluminense reaparecerá esta semana en la escena internacional cuando visite al América de Cali en el inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, una fase con duelos equilibrados y sin favoritos con ventaja clara.

El Fluzão, campeón de la Libertadores 2023, ganó su zona en la fase de grupos de la Sudamericana y se clasificó como el cuarto mejor equipo de esa etapa.

Ese rendimiento le permitió llegar con tranquilidad al Mundial de Clubes, donde fue el mejor latinoamericano, superando a los encopetados Boca Juniors, River Plate, Palmeiras y Flamengo.

Su rival el martes será América de Cali, los Diablos Rojos colombianos, que buscan recuperar prestigio internacional.

Finalistas de la Libertadores en tres ocasiones consecutivas en los años 80 y nuevamente en 1996, los caleños regresan a la escena continental con la esperanza de reeditar sus años de mayor protagonismo.

Fluminense, sin embargo, se presentará en Cali sin su máxima figura del Mundial, el colombiano Jhon Arias, transferido al inglés Wolverhampton. Tampoco contará con su capitán, el incombustible Thiago Silva, lesionado.

"Este grupo es muy bueno, aunque mucha gente cree que necesitamos refuerzos", dijo el técnico tricolor, Renato Portaluppi.

América también sufrió una baja clave: el talentoso Juan Fernando Quintero regresó en julio al argentino River Plate.



Hora y dónde ver América de Cali vs. Fluminense, por Copa Sudamericana

Fecha: martes 12 de agosto.

Hora: 7:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Pascual Guerrero, en Cali.

Transmisión: Directv Sports.