Gustavo Costas y la especial petición a Roger Martínez, tras el interés de Boca Juniors

Roger Martínez viene siendo una de las piezas claves de Racing Club. Si bien hubo un momento de la temporada en donde no gozaba de mucha regularidad debido a la alta competencia en el puesto, el colombiano a punta de talento y disciplina se ha hecho con la titularidad y ahora se erige como uno de los favoritos de Gustavo Costas.

Y es que el delantero 'cafetero' lo ha hecho tan bien, que ya despierta interés en otros grandes clubes del fútbol argentino, pues, en las últimas horas se viene hablando de que Boca Juniors gustaría hacerse con los servicios del cartagenero de cara a lo que será el segundo semestre de este año 2024.

De hecho, el interés de los 'Xeneizes' sería tan grande que, según 'TyC Sports' el hecho de que los de La Bombonera muevan fichas por él, ya habría impactado en los propios intereses del jugador, llegando al punto de hablar con el técnico de Racing sobre su posible salida, teniendo como principal argumento también la falta de minutos, pese a que en este último tramo de la temporada fue uno de los que más destacó como titular de la 'Academia'.

“Martínez habló con Gustavo Costas y le manifestó su deseo de emigrar. Lo cierto es que el DT no pretende desprenderse del colombiano, quien tiene contrato vigente con Racing hasta fin de año. La Academia no tiene pensado dejarlo ir, así como si nada, por lo que el atacante -junto a su agente- deberá acercar una oferta concreta para que la dirigencia evalúe la posibilidad de desprenderse de él”, fue lo que se manifestó en el mencionado medio argentino.

"OJALÁ QUE NO VAYA A BOCA"



Gustavo Costas habló de Roger Martínez y aseguró que es un jugador que le encanta. #ESPNF90#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/yY5MKfj9eJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 7, 2024

Ahora, en un capítulo más reciente de esta novela, Gustavo Costas habló con 'ESPN Argentina', en donde dejó claro la importancia que Roger Martínez tiene en su equipo y hasta dejó claro que espera con gran deseo que no se vaya a Boca Juniors. “En el fútbol puede pasar cualquier cosa, ojalá que no vaya a Boca. Roger me encanta, juega poco porque duró mucho tiempo lesionado. Después como saco a Maravilla Martínez, me cuelga”, dijo el estratega argentino, respecto a una potencial salida del colombiano.

Cabe resaltar que, ante los rumores de que Martínez se convertiría en nuevo jugador de Atlético Nacional, sucedió lo mismo, pues dejó muy en claro que no quiere que se vaya, por lo que sería probable que, tanto el propio Gustavo Costas, como la directiva de la institución, muevan esfuerzos para hacer todo lo posible por retener al delantero de 29 años.

Roger Martínez celebrando su gol contra RB Bragantino. LUIS ROBAYO/AFP