Gustavo Cuéllar y sus confesiones en Brasil; "en un momento me sentí como una pu*% usada"

Gustavo Cuéllar vivió uno de sus mejores momentos de su carrera en el Flamengo, de Brasil, club en el que consiguió un alto nivel en lo que fue su primera experiencia a nivel internacional tras sus pasos en Colombia por Cali y Junior. Sin embargo, su historia en el equipo de Río de Janeiro no terminó de la mejor manera y eso hace eco hasta la actualidad.

Por eso, antes del duelo entre Gremio -su actual club- y su exequipo en dicho país (domingo 31 de agosto), el mediocampista barranquillero dio una entrevista llena de sinceridad, donde confesó cómo se dio su salida del 'mengao', lo traumática que fue y que hubo muchas discusiones con la directiva.

En la charla con 'Assado para...' Gustavo Cuéllar confesó que aunque su sueño era ir a Europa y tenía ofertas especialmente en Italia, del Bolonia, desde Flamengo lo obligaron a irse a Arabia Saudita porque representaba más dinero para el club.



Gustavo Cuéllar y su traumática salida de Flamengo

"Me dijeron: "Si no vas a Arabia Saudita, no vas a ningún lado. Te quedas aquí". Además, no querían que me fuera. En ese momento, sentí que me abrieron el corazón y me dejaron decidir. Así que les dije que quería ir a Italia. Y me dijeron que si seguía así me iban a echar, tomarían una decisión. Y les dije: 'Tomen la decisión que quieran, pero yo quiero irme'. Los árabes aumentaron su oferta, tanto para mí como para el club. Así que les dije: 'Pues váyanse de Italia y aceptaremos la oferta'. Porque creo que el ambiente para mí se ha vuelto muy malo", contó de entrada sobre sus discusiones con los directivos.

Pero luego de eso llegó la confesión más fuerte de Gustavo Cuéllar, quien fue apartado del equipo y solamente volvió para un crucial encuentro de Copa Libertadores contra Internacional de Porto Alegre, donde se le dio un ultimátum.

"Dijeron que si jugaba contra el Inter, podría tener la oportunidad de irme. No sé si pueda decir esta palabra pero me sentía como una puta. Usada. Si vas a jugar allí, puedes irte. Si no, te quedas aquí y te jodes", relató el colombiano sobre aquella situación.

Al final Cuéllar jugó y semanas después fue vendido al Al Hilal, de Arabia Saudita y en ese país estuvo del 2019 y hasta el presente año, jugando también para el Al Shabbab, antes de regresar a Brasil y ponerse a las órdenes de Gremio.

Pero además del mal ambiente que se formó con el barranquillero en Flamengo, el propio mediocampista de nuestro país contó que a pesar de tener participación en la Copa Libertadores, que meses después ganaría el 'Fla', no le quisieron enviar la medalla de campeón por su aporte, por orden directa de los altos mandos.

"De los 14 partidos de la Libertadores que jugué, en 10 de ellos, según las estadísticas de la Libertadores, también gané el título, pero Braz no me envió la medalla porque estaba molesto. Recuerdo que se la enviaron a otros jugadores que jugaron menos que yo, pero a mí no me la enviaron", cerró diciendo Gustavo Cuéllar, que se verá cara a cara con su exequipo en Brasil este domingo 31 de agosto (2:00 p.m.), en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.