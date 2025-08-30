Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gustavo Cuéllar y sus confesiones en Brasil; "en un momento me sentí como una pu*% usada"

Gustavo Cuéllar y sus confesiones en Brasil; "en un momento me sentí como una pu*% usada"

El colombiano, actualmente en Gremio, habló de su paso por Flamengo, donde era un referente pero su salida se dio en medio de malos tratos. Ni la medalla de Libertadores le enviaron.