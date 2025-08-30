Teófilo Gutiérrez y unas declaraciones bomba sobre su futuro; “termina en diciembre”

Junior de Barranquilla pasa por un buen momento en la Liga BetPlay 2025-II siendo el líder del campeonato (20 puntos) y viene de una nueva exhibición en el Metropolitano goleando 4-0 a Llaneros, por la fecha 9. Allí, una vez más, el experimentado Teófilo Gutiérrez tuvo una gran actuación y viene aportando su calidad al servicio del elenco dirigido por Alfredo Arias.

Pero mientras el cuadro ‘tiburón’ viene el gran presente en el fútbol colombiano, el nacido en el barrio La Chinita también está pensando en su futuro y tras el partido frente a los de Villavicencio sorprendió con unas declaraciones, que le ponen fin a su ciclo en el equipo de sus amores.

Teófilo Gutiérrez tiene contrato con Junior hasta final de año de 2025 y todo apunta que ese será su final con los rojiblancos, luego de vivir varias etapas allí y ser considerado un ídolo de los hinchas.



Teófilo Gutiérrez anunció que sale de Junior a final de 2025

“Yo creo que mi ciclo acá en Junior termina en diciembre”, afirmó ‘Teo’ a los medios de comunicación en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pero seguido a eso no ocultó que ya está pensando “en otros equipos que ya me están llamando también, así que lo más importante es que estoy vigente y estoy disfrutando”.

Teo anuncia su salida de Junior.

Ecos de la victoria

Los próximos juegos #CamerinoDeportes pic.twitter.com/0Nd685S4TO — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) August 30, 2025

Y seguido a eso el propio Gutiérrez Roncancio mencionó que quiere vivir al máximo el cierre de su paso por el equipo ‘tiburón’, para llegar vigente a otro nuevo reto para el próximo año.

“Disfrutar estos meses que me quedan y pensando en mi futuro y poder ir a otro club, se están hablando las cosas, poder disfrutar”, agregó sobre este tema.

Lo cierto es que esas palabras de Teófilo Gutiérrez se han viralizado rápidamente en redes sociales, generando opiniones divididas sobre el momento en el que las dice, estando apenas en la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II, aunque otros mencionando que es algo que ya se venía mencionando un tiempo atrás, en especial por su edad.



Acá más declaraciones de Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla:

*El objetivo de Junior en este segundo semestre

"Lo más importante es el cuidado personal, hacer disfrutar a los compañeros, a la gente que viene, los que están en casa. Clasificar lo antes posible a los 8 y así tener el tema de la reclasificación y la copa que jugamos en la semana".

*La dura derrota con Millonarios

"Un traspié lo tiene cualquier equipo del mundo, nos costó ese partido en Bogotá, retomamos en la Copa y hoy hicimos 4 goles, no hemos perdido el camino".