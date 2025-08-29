Hay noticias de última hora de James Rodríguez en León, justo cuando suena para salir del equipo

James Rodríguez es noticia en León y justo cuando su nombre suena para salir del club. El talentoso número '10' de las 'fieras' está atento a una novedad y todo tiene que ver con el próximo juego de su equipo en la Liga MX, y todo pinta a que el cucuteño, será más que feliz con la misma.

Y es que los dirigidos por Eduardo Berizzo tienen en la mira a Querétaro, escuadra con el que medirán fuerzas este sábado 30 de agosto en compromiso válido por la séptima jornada. Y en ese orden de ideas, Rodríguez Rubio tiene una oportunidad única de volver a brillar con León.

En la prensa mexicana resaltan que el capitán de la Selección Colombia sería de la partida contra los 'gallos' en el Nou Camp, con el firme objetivo de liderar con su fútbol a las 'fieras', conjunto que en la actualidad se ubica en la novena casilla de la tabla general del Apertura MX con siete puntos luego de seis jornadas completadas.

James Rodríguez, volante colombiano del León. X de @clubleonfc

Por lo tanto en la página web de 'Soy Fiera' precisaron que James David será el encargado de las ideas en el mediocampo del León junto a los extremos Ismael Díaz y Jordi Cortizo; éstos últimos han venido siendo importantes.



¿Cuál sería la titular de León para enfrentar a Querétaro?

Así las cosas, en la web menciona anteriormente citaron que el arquero sería Óscar García, mientras que en la parte posterior estarían Salvador Reyes, Stiven Barreiro, Paul Bellón y Sebastián Santos. En la contención, los nombres que aparecen son los de Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán; James Rodríguez como todo un '10' en el centro del campo, Ismael Díaz y Jordi Cortizo ocuparían su lugar en las bandas y como único delantero estaría José Alvarado.



¿A qué hora es león vs. Querétaro por la Liga MX?

Este compromiso entre las 'fiera' y los 'gallos' está pactado a jugarse este sábado 30 de agosto en el Nou Camp, estadio de León. La pelota rodará a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia. Hay que indicar que en la anterior jornada, León empató a un gol con Pachuca y antes le ganó 0-1 al Necaxa del colombiano, Diber Cambindo.

Publicidad

Y en el caso de James Rodríguez hay que resaltar que en los tabloides 'aztecas' su nombre ha estado vinculado con los 'rayados' del Monterrey.