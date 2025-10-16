James Rodríguez alerta a su llegada de Selección Colombia a León, ¿cuál es su condición?

Después del parón internacional por la fecha FIFA, los jugadores de la Selección Colombia regresaron a sus respectivos clubes para afrontar los compromisos de sus ligas. Entre ellos se encuentra James Rodríguez, quien tuvo una destacada participación con el combinado nacional en los amistosos frente a México y Canadá, encuentros que sirvieron de preparación con miras al Mundial de 2026.

El cucuteño, de 34 años, fue una de las figuras del triunfo 4-0 sobre México, en el que brilló con dos asistencias y gran liderazgo en el mediocampo. Frente a Canadá, aunque no tuvo el mismo protagonismo, mostró destellos de su calidad y buena distribución del juego. Su rendimiento dejó sensaciones positivas en la afición y en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, que sigue confiando en su experiencia y talento para los próximos retos.

¿Cómo llega James tras los partidos con la Selección?

Ya de regreso en México, James Rodríguez se reincorporó a los entrenamientos de León bajo las órdenes del técnico Ignacio “Nacho” Ambriz, quien se refirió al estado físico del mediocampista colombiano tras su participación con la Selección.

“James Rodríguez venía con una pequeña molestia, se siente un poco cargado de los isquiotibiales (tras los amistosos con Colombia). Es normal, nada de gravedad; con los fisios y con un buen regenerativo lo podemos tener para el sábado”, señaló el entrenador mexicano, quien confía en contar con el ‘10’ para el próximo compromiso de la Liga MX.

Números de James Rodríguez en León

En lo que va de la temporada, James Rodríguez ha disputado 12 partidos con León en todas las competiciones. Durante ese tiempo, ha contribuido con tres goles y dos asistencias, mostrando momentos de gran nivel y adaptación progresiva al ritmo del fútbol mexicano. Su visión de juego y precisión en los pases lo mantienen como uno de los referentes ofensivos del plantel esmeralda.



¿Cuándo vuelve a jugar León?

León volverá a la acción este sábado 18 de octubre por la fecha 13 de la Liga MX, cuando visite a Santos Laguna en el Estadio Corona. El partido está programado para las 6:00 p. m. (hora colombiana) y será clave para las aspiraciones del equipo de Ambriz, que ocupa la duodécima posición con 12 puntos y una diferencia de gol de -10, por lo que necesita sumar para seguir soñando con la clasificación a la liguilla final.