¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?; día, hora y donde ver en TV

Apenas se han disputado seis partidos de Bundesliga, pero el clásico que disputarán Bayern Múnich y Borussia Dortmund este próximo sábado puede marcar ya el devenir del campeonato germano, ya que en caso de victoria, el equipo bávaro se distanciaría en siete puntos de su rival.

Nada parece poder detener la apisonadora en la que se ha convertido el Bayern de Luis Díaz en este inicio de temporada: seis victorias en otros tantos partidos de campeonato, con 25 goles a favor, solo tres en contra y pleno de 18 puntos.

A estos números hay que sumar otras cuatro victorias en otras competiciones: dos en Champions, una en la Supercopa alemana y la otra en la primera ronda copera.



Entre el inglés Harry Kane (11 goles) y el colombiano Luis Díaz (5) suman más goles esta temporada en Bundesliga que todo el Borussia Dortmund (12).

Luis Díaz, atento a condiciones que le pusieron a Harry Kane en el Bayern. Foto: FC Bayern.

- Únicos invictos -

Y con el apoyo de su afición, parece difícil que la victoria se le pueda escapar al Bayern, pero si un equipo puede acabar con la racha bávara es el Dortmund, el otro equipo que sigue imbatido en Alemania.

El retraso que acusa el equipo aurinegro está motivado por los empates contra Sankt Pauli y RB Leipzig, en la primera jornada y la última.

Precisamente, Leipzig (3 con 13 puntos, a uno del Dortmund) tratará de mantener su plaza en el podio frente al acoso de Stuttgart y Bayer Leverkusen (21 y 11 unidades).

El Leipzig recibirá el sábado al Hamburgo (9º), mientras que Stuttgart y Leverkusen visitarán a Wolfsburgo (15º) y Maguncia (16º), respectivamente

Números de Luis Díaz

Desde su arribo al Bayern Múnich, Luis Díaz ha sabido estar a la altura de las expectativas del cuerpo técnico. En lo que va de la temporada, el atacante suma 10 apariciones en todas las competiciones, con un balance de seis goles y cuatro asistencias. Su rendimiento constante lo ha convertido en una pieza clave del ataque bávaro y en uno de los jugadores más queridos por la hinchada.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Después de la pausa por la fecha FIFA, el Bayern Múnich regresará a la competencia este sábado 18 de octubre para enfrentarse al Borussia Dortmund en una nueva edición del clásico alemán. El duelo se disputará en el Allianz Arena a las 11:30 a. m. (hora colombiana) y será transmitido por Disney+ Premium.