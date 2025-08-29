Marcelo Gallardo, contundente ante tema Juan Fernando Quintero; "es diferencial"

River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa de Argentina, luego de vencer en los penaltis a 4-3 a Unión tras el 0-0 en el tiempo reglamentario. En dicho compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas, Juan Fernando Quintero entró de cambio al minuto 65 dejando algunas pinceladas de su fútbol.

Precisamente, desde el cuadro de Núñez tuvieron palabras hacia Quintero Paniagua y su rendimiento. Fue Marcelo Gallardo, director técnico de la 'banda cruzada', el que se refirió a cómo ha visto al antioqueño no sólo en este compromiso, sino en lo que va de su vuelta. Le dejó un mensaje claro a 'Juanfer'.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre Juan Fernando Quintero?

"Hoy (jueves) fue Nacho, entra 'Juanfer', pero él tiene que mejorar. Nos da unas pinceladas que en el fútbol argentino no se ven, pero él tiene que estar mejor. Tiene que ponerse mejor porque es un jugador diferencial, y mientras tanto, los demás tienen que crecer un poquito en ese sentido. ", dijo el 'Muñeco' sobre el talentoso número '10' de River Plate.

También dejó sus sensaciones de lo que fue el desempeño colectivo de sus dirigidos frente a Unión, indicando que tienen mucho margen de crecimiento.

"Estamos en una línea media entre aprobado y desaprobado, pero con mucho margen de crecimiento y eso es lo que a mí tiene ilusionado y expectante", precisó el timonel.

Gallardo continuó en sus análisis y hasta se animó a darle una calificación al colectivo. "Me voy con deseos de seguir mejorando. Si tengo que darle un puntaje al equipo, hoy (jueves) estamos cinco puntos, en una línea media entre desaprobado y aprobado. Tenemos futbolistas para crecer. Estos cinco puntos nos alcanzan para no perder, pero tenemos que mejorar para ganar. "No perder es bueno y ganar cuando los partidos son muy ajustados y el fútbol no fluye, también es bueno para seguir creciendo".

En dicho compromiso contra Unión también estuvieron los otros 'cafeteros' Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja. En el caso del 'Colibrí' fue importante en los cobros desde el punto blanco del penalti, su lanzamiento fue muy bueno, al igual que lo hizo en la definición frente a Libertad en la Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

Así las cosas, el siguiente reto del equipo que dirige Marcelo Gallardo será frente a San Martín este domingo 31 de agosto, a partir de las 5:15 de la tarde, de Colombia, y es válido por el campeonato argentino.