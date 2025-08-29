Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández conocieron los rivales del Betis en Europa League

El Real Betis, que tiene en sus filas a los jugadores colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, se enfrentará a Feyenoord, Lyon y Nottingham, entre otros equipos, en la primera fase de la Europa League 2025/26, según el sorteo celebrado este viernes 29 de agosto en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El conjunto verdiblanco recibirá a Feyenoord (NED), Lyon (FRA), Nottingham (ING) y Utrecht (NED) y visitará a Dinamo Zagreb (CRO), PAOK (GRE), Ludogorets (BUL) y Genk (BEL).

¿Cómo es el formato de la Europa League?

Esta etapa inicial, llamada fase liga, incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 24 de septiembre y el 29 de enero. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a los octavos de final directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.

Después, la Europa League continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final que se llevará a cabo el próximo 20 de mayo de 2026 en el Besiktas Park de la ciudad de Estambul.

¡El #EuroBetis ya conoce a sus rivales para la 𝒇𝒂𝒔𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒂 de la @EuropaLeague!

Así las cosas, falta por confirmarse las fechas de los encuentros, pero Betis está llamado a ser protagonista en la Europa League luego de lo hecho en la campaña pasada en la Conference League, tras haber llegado a la gran definición perdiendo con el Chelsea por marcador de 4-1.