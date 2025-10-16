Argentina se goza a Colombia tras 1-0 en Mundial Sub-20; no paran las burlas

La Selección Colombia Sub-20 vio frustrado su sueño de disputar la primera final de su historia en un Mundial de la categoría. El conjunto dirigido por César Torres cayó 1-0 frente a Argentina en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, en una semifinal intensa y muy disputada. El único gol del compromiso lo anotó Mateo Silvetti a los 72 minutos, tras aprovechar una desatención en la defensa ‘tricolor’. Ese tanto bastó para darle a la ‘albiceleste’ el tiquete a la gran final, donde buscará su séptima consagración mundial.

Continúan las burlas tras la eliminación de la Selección Colombia Sub-20

Como ya lo habían hecho tras eliminar a México, los jugadores de la Selección Argentina Sub-20 no dejaron pasar la oportunidad para celebrar con un toque de picardía su clasificación a la final del Mundial. En redes sociales se hizo viral un video grabado en el camerino del equipo, donde los futbolistas festejan al ritmo de “El ritmo que nos une”, canción de los colombianos Ryan Castro y SOG.

Sin embargo, la historia no terminó allí. A la salida del Estadio Nacional, varios de los integrantes del plantel argentino fueron captados escuchando a alto volumen la canción “Callejero Fino” de DJ Tao, cuyo inicio llama la atención porque comienza con la palabra “colombiana”. Los gestos fueron interpretados por muchos hinchas como una burla hacia la selección de César Torres, que se quedó sin la posibilidad de pelear por el título.



Los pibes del Sub-20 se fueron del estadio escuchando la canción de Callejero Fino, que empieza con “COLOMBIANA”… 😅🇦🇷🇨🇴 pic.twitter.com/ibmcWnlKMR — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 16, 2025

La prensa argentina también se sumó a las provocaciones. El reconocido diario Olé publicó en sus redes sociales: “BUEN DÍAAAAA! Algunos memes para arrancar la mañana después del pase a la final de los pibes de la Sub 20”. El mensaje estuvo acompañado por un carrusel de imágenes con memes alusivos a los fracasos recientes de la Selección Colombia, publicación que rápidamente generó reacciones y debate entre los aficionados de ambos países.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Sub-20?

Pese al dolor de la derrota, el equipo colombiano aún tiene un compromiso más en la Copa del Mundo. La Selección Colombia Sub-20 volverá a la acción el próximo sábado 18 de octubre, cuando se enfrente a Francia por el tercer puesto. El partido se disputará nuevamente en el Estadio Nacional de Santiago y comenzará a las 2:00 p. m. (hora colombiana), en lo que será la última oportunidad para cerrar con dignidad una destacada participación en el certamen mundialista.