Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Argentina se goza a Colombia tras 1-0 en Mundial Sub-20; no paran las burlas

Argentina se goza a Colombia tras 1-0 en Mundial Sub-20; no paran las burlas

La Selección Colombia Sub-20 fue eliminada del Mundial tras caer ante Argentina, que celebró su clasificación a la final con gestos que generaron diversas reacciones.

Por: Javier García
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-20, burlas tras eliminación
Selección Colombia Sub-20, burlas tras eliminación
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad