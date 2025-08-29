Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crisis total en Fenerbahce, de Jhon Durán: José Mourinho despedido, se busca entrenador

Crisis total en Fenerbahce, de Jhon Durán: José Mourinho despedido, se busca entrenador

Una serie de malos resultados, en los torneos locales e internacionales, llevaron a que el delantero colombiano, Jhon Durán, se quedara sin técnico en Turquía.

José Mourinho, director técnico de Fenerbahçe, junto al delantero colombiano, Jhon Durán
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 29, 2025 05:26 a. m.