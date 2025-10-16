Luis Díaz y un galardón que lo eleva más y más; sentado en la misma mesa con Messi y Mbappé

Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional desde su llegada al Bayern Múnich. El futbolista colombiano, que arribó al conjunto alemán a comienzos de la presente temporada procedente del Liverpool, se ha adaptado rápidamente al exigente entorno de la Bundesliga. Su fichaje, tasado en cerca de 70 millones de euros, se ha justificado con actuaciones que lo han consolidado como una de las grandes figuras del cuadro bávaro.

En lo que va de la temporada, el extremo guajiro ha disputado 10 partidos en todas las competiciones, acumulando seis goles y cuatro asistencias. Su desequilibrio, capacidad para romper líneas y contribución ofensiva lo han convertido en un jugador determinante dentro del esquema de Vincent Kompany, quien le ha otorgado plena confianza desde el inicio de su etapa en el banquillo del Bayern.

Luis Díaz entre los mejores

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

El rendimiento del colombiano no ha pasado desapercibido a nivel internacional. De acuerdo con una publicación del Observatorio del Fútbol CIES (CIES Football Observatory), Luis Díaz figura entre los jugadores más destacados de la temporada pasada, superando a varias estrellas de talla mundial.

En el listado elaborado por el CIES, Díaz Marulanda aparece en la cuarta posición con una calificación de 9,2, la misma que el delantero guineano Serhou Guirassy. El primer lugar lo ocupa Kylian Mbappé con la puntuación perfecta de 10,0, seguido por Harry Kane (9,6) y Lionel Messi (9,2). Este reconocimiento confirma el gran nivel del atacante colombiano, quien continúa consolidándose como una de las principales figuras del fútbol europeo y un referente para la Selección Colombia.

¡QUÉ CALIDOSO! 🔥



El @CIES_Football publicó el ránking de los mejores jugadores de la temporada anterior desde ocho factores diferentes. Luis Díaz comparte el cuarto lugar en la tabla de mejores finalizadores ⚽️.

El estudio del CIES evalúa el impacto de los futbolistas en función de su rendimiento, influencia en el juego y aportes a los resultados colectivos, por lo que la presencia de Díaz en el top 5 mundial reafirma su peso en la élite.



¿Cuándo volverá a jugar el Bayern Múnich?

Después de la pausa por la fecha FIFA, el Bayern Múnich regresará a la competencia este sábado 18 de octubre, cuando se enfrente al Borussia Dortmund en una nueva edición del clásico alemán. El partido se disputará en el Allianz Arena a partir de las 11:30 a. m. (hora colombiana) y se perfila como una exigente prueba para los dirigidos por Vincent Kompany, que buscarán mantenerse en lo más alto de la Bundesliga.