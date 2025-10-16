Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y un galardón que lo eleva más y más; sentado en la misma mesa con Messi y Mbappé

Luis Díaz y un galardón que lo eleva más y más; sentado en la misma mesa con Messi y Mbappé

Luis Díaz sigue cosechando elogios por su brillante desempeño en el Bayern Múnich y continúa consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol europeo.

Por: Javier García
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz
Luis Díaz en Hoffenheim vs Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad