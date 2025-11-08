Hinchas de Bayern Múnich y el 'palazo' a Liverpool por golazo, a lo Ronaldinho, de Luis Díaz

Luis Díaz, ahora más que nunca, es centro de atención en todo el fútbol alemán. Y es que su golazo marcado este sábado 8 de noviembre ha dado de qué hablar; incluso, volviéndose tendencia en las redes sociales.

Atrás ya ha quedado lo sucedido con Achraf Hakimi en la Champions League, que le causó un sinfín de críticas al guajiro en diferentes partes del mundo; especialmente en Francia y Marruecos.

No obstante, con una lúcida actuación en cancha, acompañada de un golazo fuera de serie, los hinchas del Bayern Múnich dejaron ver que están más que dichosos con su llegada a las toldas ‘bávaras’.

¡LUIS DÍAZ ACABA DE CONVERTIR UNO DE LOS MEJORES GOLES EN SU CARRERA!



Sensacional barrida para no perder la pelota y un remate sin ángulo para un GOLAZO del Bayern Munich ante Union Berlin.



▶️ Mirá la 🇩🇪 #Bundesliga en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/DLP8XQi1UW — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 8, 2025

Es más, en los comentarios que se han podido leer en las redes sociales, los fanáticos del cuadro alemán se rieron hasta del Liverpool, ‘sacando pecho’ por el buen nivel del guajiro que no fue bien valorado en Anfield, además de bromear con cifras económicas, destacando que quedaron fue debiéndole plata al equipo ‘red’ por el bajo costo del fichaje.

“Damas y caballeros, por esto trajimos a Díaz. ¡Qué lugar tan impresionante!”, “Díaz desafía las leyes de la física”, “un gol a lo Ronaldinho, ¡golazo! ¡crack!”, “¡Qué golazo! ¡Dios mío!”, “pero qué estamos viendo; este tipo es mejor que el influencer Lamine Yamal”, “hay que enviarle otros 100 millones al Liverpool”, “Lucho está valiendo más de los 75 millones al Liverpool”, “es un enfermo”, “tremendo golazo de Luis Díaz” y "el mejor fichaje de la temporada, Liverpool no quiso subirle el salario, a Barcelona le parecía caro y ahí está callando bocas”, fueron algunas de las palabras que los hinchas del Bayern le dedicaron al extremo ‘cafetero’.

Al final, el encuentro terminó con un 2-2 final, que deja al Bayern Múnich como invicto en la presente temporada. Sin embargo, a pesar de la anotación del colombiano, Unión Berlín sí le cortó esa seguidilla a los 'bávaros', de 16 encuentros consecutivos ganando en todas las competencias.