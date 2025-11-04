"Humo puro"; así tildan opción de James Rodríguez para otro grande de la Liga MX

James Rodríguez sigue siendo tema noticioso en el fútbol mexicano y, por lo menos hasta que no se defina su futuro, seguirá dando de qué hablar y siendo motivo de meras especulaciones.

Todavía con un partido por delante, en lo que respecta a la Liga MX; en el Club León están a la espera de si James renovar o, por el contrario, le pondrá fin a su etapa en el conjunto ‘esmeralda’ al finalizar el contrato en diciembre.

Ante este panorama, la prensa local ha revelado varios ‘coqueteos’ por parte de otros equipos en el rentado local que aspiran a hacerse con los derechos del futbolista colombiano, quien, a pesar de no haber ganado nada en su paso por el fútbol ‘manito’, sí demostró condiciones, calidad y jerarquía durante los minutos que estuvo en el terreno de juego.

James Rodríguez, mediocampista y capitán del Club León, en un partido de la Liga MX Getty Images

Uno de esos equipos, que ha ‘sonado’ con fuerza en las últimas horas para fichar al cucuteño, es el Tigres; mismo conjunto por donde pasaron colombianos como Francisco Meza, Luis Quiñones, entre otros.

Sin embargo, en México se armó la polémica por un reconocido periodista, que se refirió al tema y, ‘bajándole la caña’ a esa operación por el ‘10’, enfatizó en que todo es “humo”.



¿Es real el interés de Tigres por James Rodríguez?

Según lo reveló Agustín M. de León hace un par de horas, en sus redes sociales; al parecer todo serían meras especulaciones y rumores sin fundamento. Con el ‘10’ no se han contactado y tampoco lo harían desde el cuadro ‘felino’, que pensaría en otras alternativas para el 2026.

“Lo de James Rodríguez a Tigres es uno de los peores humos que se han aventado los de la app de resultados y su "insider" que inventa cosas por clics. No hay interés, no han preguntado y ¡no va a suceder! No se dejen engañar”, referenció el periodista, ‘bajando de la nube’ a toda la hinchada del equipo mexicano, que ya empezaba a ilusionarse con el fichaje ‘estelar’ del cucuteño.

