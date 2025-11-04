"Cuando Real Madrid intenta ficharte, es tentador, pero mi deseo era quedarme en Arsenal"

William Saliba, jugador del Arsenal, reconoció que siempre es tentador cuando un club como el Real Madrid se interesa por ti, pero aseguró que su intención siempre fue continuar en el conjunto londinense, con el que renovó en septiembre hasta 2030.

"Por supuesto que siempre es tentador cuando un club así intenta ficharte, pero mi deseo era quedarme en el Arsenal. Primero quiero ganar títulos aquí antes de pensar en cualquier otra cosa", explicó el central en declaraciones al programa televisivo 'Téléfoot'.

El francés, de 24 años, está siendo pieza clave en la sólida defensa del equipo de Mikel Arteta, que es líder destacado en la Premier y mantiene el pleno de victorias en la Liga de Campeones, y ha contribuido a que los 'Gunners' solo reciban tres goles en diez partidos de liga y cero en los tres duelos de competición europea.

El jugador también se refirió con humor a la posibilidad de coincidir con Kylian Mbappé en el Real Madrid, con quien comparte vestuario en la selección francesa y coincidió en la cantera del AS Bondy.

Real Madrid, en un partido de Copa del Rey Foto: AFP

"No, no, la conexión de Bondy es con la selección francesa, por ahora", bromeó Saliba, que podría verse las caras con el Real Madrid si ambos equipos acceden a las fases finales de la Liga de Campeones.

La pasada temporada, Arsenal y Real Madrid se cruzaron en los cuartos de final de la competición, donde los 'Gunners' lograron la clasificación tras vencer ambos partidos, en los que participó el defensa francés.