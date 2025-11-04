Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Desorientados"; más palo para el River de Juan Fernando Quintero, Borja y Castaño

"Desorientados"; más palo para el River de Juan Fernando Quintero, Borja y Castaño

Los colombianos, que no pasan por su mejor momento en el cuadro 'millonarios', ahora son centro de críticas debido a los recientes malos resultados. ¡Nadie se salva!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de nov, 2025

Quintero, Borja y Castaño, jugadores de River Plate
AFP

