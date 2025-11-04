"Desorientados"; más palo para el River de Juan Fernando Quintero, Borja y Castaño

La reciente mala racha de resultados para River Plate no es pasada por alto en todo el entorno ‘millonario’, donde las críticas no faltan y hay fuertes señalamientos, debido a la mala actualidad del equipo.

Y es que, tras la reciente derrota frente a Gimnasia de La Plata, en territorio argentino el entorno está que ‘arde’; tanto, que una leyenda de la ‘albiceleste’ y la ‘banda cruzada’, dio su contundente opinión respecto a la actualidad del conjunto, actualmente dirigido por Marcelo Gallardo.

El hombre en mención se trata de Óscar Ruggeri, quien decidió opinar sobre lo que está sucediendo con River Plate, tanto en materia futbolística, como en resultados; el ‘cabezón’ dejó claro que, aunque el ‘Muñeco’ tiene responsabilidad, los principales involucrados son los futbolistas, donde destacan Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y el mismo Miguel Ángel Borja.

“La pelota está quemando en River,están todos desorientados. Hay veces que los técnicos te gritan y, cuando estás bien,reaccionas al toque, pero hay otras veces en las que te grita el mismo técnico y, si no estás bien...", indicó de entrada Ruggeri para un programa en vivo de ‘ESPN’, dejando claro que el equipo no está bien enfocado; a eso, los distintos roces y regaños durante los partidos que se ven entre Gallardo y algunos de los futbolistas en el cuadro ‘millonario’.

Sumado a eso, el ‘cabezón’ se refirió a la falta de soluciones que encuentra el ‘Muñeco’ en el campo, independiente a las diferentes opciones tácticas y metódicas que propone durante cada encuentro; esto, como respuesta, genera una confusión en el plantel, al que para nada le quitó responsabilidad. Es más, loscatalogócomo los principalesimplicados de este mal momento en el club.

"No encuentra respuestas, es un desorden que nunca tuvo. Cualquier otro entrenador ya el otro día no hubiera dirigido. Cambia porque busca y busca. Cuando entras en esa, hasta los jugadores están confundidos. La responsabilidad es de todos, pero fundamentalmente de los jugadores que no responden en la cancha", concluyó el excampeón mundial con la Selección de Argentina.

