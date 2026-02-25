Síguenos en:
Real Madrid, a octavos de final de Champions League; victoria 2-1 sobre Benfica, en el Bernabéu

Real Madrid, a octavos de final de Champions League; victoria 2-1 sobre Benfica, en el Bernabéu

Este miércoles el Real Madrid ganó con goles de Vinícius y Tchouameni, para asegurar el paso a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. El colombiano Richard Ríos, titular en Benfica.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de feb, 2026
Real Madrid Champions League
Real Madrid celebra contra Benfica, en la Champions League
Getty Images

