Fútbol Colombiano  / Jonathan Risueño, técnico del Pasto, fue sancionado por "lenguaje ofensivo" y "provocar al público"

Jonathan Risueño, técnico del Pasto, fue sancionado por "lenguaje ofensivo" y "provocar al público"

Esto sucedió después el partido entre Deportivo Pereira y Deportivo Pasto en la fecha anterior y se conocieron las decisiones del tribunal de sanciones del Comité Disciplinario de Dimayor.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 25 de feb, 2026
Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto.
Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto.
Colprensa
Colprensa

