Jonathan Risueño, técnico del Pasto, fue sancionado por "lenguaje ofensivo" y "provocar al público"

Las polémicas no faltan en la Liga Betplay I 2026 del fútbol profesional colombiano y en las últimas horas se conoció una sanción significativa de parte del Comité Disciplinario de la Dimayor en contra de Jonathan Risueño, el controvertido entrenador del Pasto, tras lo sucedido en el partido frente a Deportivo Pereira, en el estadio Centenario, de Armenia.

Y es que tras la finalización del duelo que terminó con un empate 2-2 entre 'matecañas' y nariñenses, se presentó un altercado entre el adiestrador español y el profesor Arturo Reyes, generando momentos de tensión entre los protagonistas de bando y bando.

Por esa razón, al DT de los pastusos lo suspendieron por cuatro partidos esgrimiendo en la respectiva resolución que "empleó lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra un adversario". Junto a esto se agregó que "provocó al público". La multa para Risueño fue superior a los 7 millones de pesos. Se espera que en los tiempos estipulados, los directivos del Pasto interpongan la respectiva resposición.

Hay que indicar que el antiguo timonel de Bogotá FC, de la Primera B; Patriotas y Águilas Doradas ya ha estado involucrado en otras controversias en la presente temporada al enviarle un duro mensaje a un periodista en una rueda de prensa y también por haber salido antes de Leonel Álvarez, DT de Bucaramanga, a la conferencia con los medios.



La denuncia desde Pereira en contra de Risueño

“Lo que pasó al final, no alcancé a ver mucho. Creo que los ánimos estaban sobre excitados. El profe Arturo (Reyes) sale a reclamarle al entrenador del equipo rival por esa grosería que hizo, eso no se hace: escupir a otra persona y mucho menos a alguien de nuestra hinchada. Creo que es una falta de respeto grande y no se puede quedar así“, dijo César Poveda, asistente técnico del Pereira, luego del compromiso de la jornada pasada.



Las sanciones a otros técnicos del fútbol colombiano