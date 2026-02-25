Síguenos en:
Raúl Asencio generó susto en Real Madrid vs. Benfica; chocó con Camavinga y salió en camilla

Raúl Asencio generó susto en Real Madrid vs. Benfica; chocó con Camavinga y salió en camilla

El defensa del Real Madrid, Raúl Ascencio tuvo que ser sustituido en la segunda parte luego de un fuerte choque con Eduardo Camavinga. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de feb, 2026
Raúl Ascencio
Raúl Ascencio, lesionado en Real Madrid vs Benfica - Foto:
AFP

