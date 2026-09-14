'Jalón de orejas' para Luis Javier Suárez y sus compañeros en Sporting; "fuimos muy permisivos"

Sporting de Lisboa sufrió un traspié en la Liga de Portugal luego de empatar 1-1 con Famalicão y ceder terreno en la tabla de posiciones con Porto y Benfica. El colombiano Luis Javier Suárez anotó de penalti para los 'verdiblancos', pero no fue suficiente y todo quedó en unas 'tablas' que hicieron enojar al entrenador Rui Borges.

El estratega dejó en claro que el equipo no estuvo concentrando y eso les pasó factura sobre el final del juego. "Al final, fue el único ataque peligroso del Famalicão , aparte de la parada de Rui Silva en la primera parte. Nos faltó agresividad e intensidad para cerrar espacios. Fuimos demasiado permisivos. Y luego, la suerte que el Famalicão no había tenido en los últimos partidos, la tuvo hoy", dijo de entrada.

Luis Javier Suárez es gran figura con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal. Foto: AFP

Para Borges sus dirigidos fueron de más a menos y no mantuvieron el nivel en todo el encuentro. "Empezamos bien los primeros 20 o 25 minutos, luego comenzamos a desmoronarnos y a fallar algunos pases innecesarios. En la segunda parte salimos con más calma, que era lo que buscábamos. Seguimos intentándolo y creando ocasiones, pero al final nos pitaron un penalti en una jugada", agregó.

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En cuanto al rival, el director técnico manifestó que no le sorprendió su planteamiento, aunque no lo supieron resolver bien. "Era algo que esperábamos. El Famalicão no presiona mucho. Intentan limitar al rival en lugar de presionar. Sabíamos que se mantendrían en un bloque medio durante todo el partido, esperando un segundo balón para contraatacar. Siempre estuvimos bien en ese momento, lo cual podía ser peligroso, siempre concentrados, hasta el minuto 90. Ese fue el único momento en que nos faltó esa energía defensiva y terminamos siendo penalizados. Tuvieron algo de suerte, porque Inácio , al intentar interceptar, desvió el balón a su propia portería, pero así es el fútbol y tenemos que mejorar", explicó.



Por último, Borges aclaró que el empate del loca de dio por una jugada aislada y no por una solidez en el ataque rival. "No necesito dar explicaciones. El equipo tuvo una buena actitud y defendió bien. En el descanso, ni siquiera hablé del aspecto defensivo porque estábamos logrando neutralizar al Famalicão . El Famalicão acabó teniendo suerte", concluyó.