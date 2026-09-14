Jugador sorprende en Nacional: “no es normal, su calidad es superior para el fútbol colombiano"

Atlético Nacional le dio la bienvenida a James Rodríguez, quien fue presentado en el estadio Atanasio Girardot, con una victoria de 2-0 sobre Águilas Doradas, por la Liga BetPlay II-2026. Los 'verdolagas' tuvieron varios puntos altos en su nómina, sobre todo Edwin Cardona e Ian Poveda, por los goles. Sin embargo, a la interna del grupo se encuentran gratamente sorprendidos por otro futbolista.

Lucas González, entrenador del 'verde paisa', atendió a la prensa luego del encuentro y habló puntualmente del medio campo, zona en la cual ha probado a varios jugadores en medio de lesiones o fatiga física. El estratega hizo una inesperada confesión.

"El que más ha jugado de 10 es Jorman Campuzano. Cuando él no estuvo disponible, lo hizo Felipe Marín, que lo hizo muy bien; por eso su merecidísima llamada a la selección Colombia. Después tenemos muchos jugadores que pueden jugar en la mitad, pero con características ligeramente distintas. Cuando tenemos que reemplazar jugadores, por lo general pensamos en la experiencia, la cantidad de partidos y el estatus que tiene el jugador; pero lo ideal es encontrar qué puede hacer un jugador dentro del campo. Y cuando no están Campuzano y Marín, miramos quién se parece a ellos para ponerlo. Juan Pablo Manuel Zapata es un excelente jugador, pero es diferente. Elías hoy mostró lo que es Elías. Hace un rato cuatro jugadores de la plantilla se me acercaron y me dijeron que lo de Elías no es normal: tiene una calidad superior para el fútbol colombiano. Lo vamos a disfrutar muchísimo. Encontramos en Simón Rojas muchas recuperaciones; le sale más natural. La duda era si se iba a intimidar ante 42 mil personas; eso no se puede medir. Lo pusimos en situaciones incómodas en el entrenamiento y lo hizo muy bien. Por eso debutó y fue titular.

Publicidad

Elías Cabrera es de Argentina, tiene 23 años y llegó para este semestre a Nacional luego de mostrar buenas condiciones en Tigre, Vélez Sarsfield y Central Córdoba. Llegó con cinco goles y siete asistencias en 118 partidos, y justamente ante Águilas dio su primer pase de gol con el 'verdolaga'.

