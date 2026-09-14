Hernán 'El Bolillo' Gómez recibió importante noticia en la Selección de El Salvador

La selección absoluta de El Salvador apelará a la experiencia del entrenador colombiano de 70 años Hernán Darío 'Bolillo' Gómez para emprender el largo camino hasta el Mundial de 2030, un desafío en el que chocará con rivales que tienen el mismo objetivo.

Llegar a buen puerto pasa por permanecer en la Liga A de la Concacaf en la Liga de Naciones y clasificar a la próxima Copa Oro, donde se medirá con rivales que en los últimos años le han amargado el camino a los salvadoreños.

La Selecta ha comenzado su preparación con un campamento en Estados Unidos, donde y jugó tres partidos contra clubes de Estados Unidos y México.

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En forma simultánea, espera que la gestión del actual presidente de la federación salvadoreña, Yamil Bukele, le facilite el proceso organizativo desde lo administrativo.



La Liga de Naciones se presta como una oportunidad de reivindicación de Gómez, que únicamente consiguió un resultado positivo en las eliminatorias para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador, quien ya dirigió las selecciones de Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Honduras, llegó al banquillo de El Salvador en febrero de 2025.

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Desde su llegada, Gómez ha dirigido 16 partidos con un saldo de 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas. A esto se suman 7 partidos contra clubes o academias con un balance de 2 derrotas, 2 empates y 3 victorias.

Selección de El Salvador Foto: AFP

Una de las esperanzas de los salvadoreños de cara a la Liga de Naciones es que sus jugadores insignias se consoliden en el esquema del Gómez, entre ellos el creativo Nathan Ordaz, del D.C. United de la Liga estadounidense y el ariete de origen colombiano Brayan Gil, del Baltika ruso.

Gil ha marcado 13 goles en su club, donde se ha convertido en el máximo anotador en una misma temporada, mientras que con la Selecta suma 5.

En la Liga de Naciones El Salvador comparte grupo con Guatemala, Jamaica, Martinica, Surinam y Honduras, y disputará dos partidos en casa y dos a domicilio.

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Visitará a las selecciones de Guatemala y Martinica. Con el primer rival perdió y al segundo derrotó en sus últimas presentaciones.

La Azul y Blanco recibirá a Martinica y Jamaica, este último equipo contra el que jugó por última vez en marzo de 2022 y empató 1-1. Sin embargo, los rivales del Caribe se han complicado contra los salvadoreños en los últimos años.

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Bajo el mando de Gómez, suman 7 juegos ante selecciones caribeñas con 2 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Estos últimos destacan la goleada a domicilio por 0-4 y la caída por 1-2 en San Salvador ante Surinam en septiembre y noviembre de 2025.