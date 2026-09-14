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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero advirtió a Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios; "el equipo no jugará para él"

Alberto Gamero advirtió a Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios; "el equipo no jugará para él"

Al director técnico de Millonarios le preguntaron sobre el rol que tendrá Juan Guillermo Cuadrado y fue muy sincero en sus declaraciones. ¡La prioridad es el colectivo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano.
Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano.
Captura pantalla - archivo.

Millonarios no tuvo un partido fácil en el estadio General Santander y solo en los minutos finales pudo asegurar una victoria 2-1 que lo puso segundo en la tabla de posiciones. El director técnico Alberto Gamero, quien apenas asumió el cargo hace poco más de una semana, tras la salida del argentino Fabián Bustos, se mostró satisfecho por el triunfo, pero llamó aún más la atención al responder una pregunta en rueda de prensa sobre el rol que tendrá Juan Guillermo Cuadrado en la plantilla.

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Gamero siempre se ha caracterizado por ser muy sincero en sus respuestas y en esta ocasión no fue la excepción. Al samario le consultaron sobre que espera de Cuadrado al tratarse de un futbolista de gran experiencia en el balompié internacional y que además fue anunciado con bombos y platillos por los 'embajadores'.

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"Nosotros queremos que cuando Juan Guillermo Cuadrado llegue, sepa que este equipo tiene cosas buenas, que estamos haciendo las cosas bien y que él venga a aportar. Es un jugador de mucha categoría, clase y dentro de lo que nosotros queremos jugar, él va engranar bien en el equipo. A veces se piensa que es intentar jugar algo para él, pero nosotros estamos intentando que el equipo juegue bien para que él entre bien. Es un jugador que va a tener sus dos o tres posiciones donde nosotros lo necesitamos", fueron las palabras de Gamero sobre el nacido en Necoclí, Antioquia.

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Hasta el momento, Cuadrado no se ha unido a las prácticas de Millonarios y se espera que en los próximos días lo haga y se ponga a disposición de todo el cuerpo técnico.

Por último, el estratega de los 'azules' también fue muy sincero sobre la actualidad del equipo, pese a ubicarse en la parte alta de la tabla de posiciones. "A este Millonarios todavía le falta bastante. Vamos bien, vamos poco a poco, es importante corregir ganado, pero todavía nos falta muchas cosas y seguramente en el transcurso de los entrenamientos y los partidos lo vamos a ir consiguiendo. Aquí lo importante es pelear por nuestra clasificación", concluyó.

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