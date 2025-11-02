James Rodríguez, cabizbajo y enojado tras derrota de León; hay video y es tema en México

De forma solitaria, cabizbajo y enojado, así se vio a James Rodríguez en las últimas horas en México luego de la derrota 2-0 de León con el América en lo que fue la confirmación de la eliminación de su equipo para la fase final de la Liga MX.

En días en los que el '10' colombiano viene siendo noticia porque se habla que no le renovarán su contrato y quedará libre, ahora se viralizaron estos videos de la manera en la que salió el mediocampista cucuteño de la cancha hacia el camerino, dejando ver que estaba golpeado por la derrota y el mal presente de los 'esmeralda'.



James Rodríguez, enojado y triste por derrota de León

"Así de molesto se fue James Rodríguez del estadio azulcrema. James y el León no están teniendo un sencillo cierre de torneo", escribió 'TUDN' que grabó la manera en la que el colombiano se fue del terreno de juego tras caer 2-0 con el América en la penúltima fecha de la Liga MX.

Y es que actualmente el León está en el puesto 17 de la tabla de posiciones del campeonato mexicano, con apenas 13 puntos, a 22 puntos del líder que es el Cruz Azul y ya eliminado para la ronda final y la búsqueda del título.

Casualmente el próximo y último encuentro de Liga MX para los de Guanajuato y James Rodríguez será frente al Puebla, el sábado 8 de noviembre (8:00 p.m.), elenco que es el colero.

James Rodríguez con el León de México - Foto: Getty Images

Además, ese enfrentamiento podría poner final a la presencia del colombiano en México y con la camiseta del León, a la espera de resolver su futuro para el 2026, donde espera tener protagonismo y minutos para llegar con rodaje al Mundial del próximo año con la Selección Colombia.

Sobre su futuro el técnico Ignacio Ambriz no abarcó mucho en el tema, mencionó que es un orgullo dirigir a un jugador de su calibre, pero que "hay otra parte y es que se le acaba el contrato. Ahí yo no me meto. Pero bien, lo veo bien".