Incierto futuro de James Rodríguez en México, tras respuesta poco favorable; “yo no me meto”

James Rodríguez fue titular y jugó todo el partido en la derrota 2-0 del León con el América, en la noche de sábado, lo que confirmó la eliminación del equipo de Guanajuato y de paso siguió aumentando los rumores de su posible salida al terminar esta campaña con los 'esmeralda'.

Y en medio de la incertidumbre plasmada en la prensa mexicana sobre su inminente salida del elenco de los 'panzas verdes' al técnico Ignacio Ambriz le volvieron a consultar sobre el mediocampista colombiano, quien contó con su respaldo, pero por decisiones directivas no seguiría a su mando.

¿Qué pasará con James Rodríguez y el León de México?

Para arrancar el DT 'Nacho' Ambriz comenzó diciendo que para él "siempre contar con esta calidad de jugadores a uno como entrenador pues le sirve", y de igual manera como lo ha hecho desde su llegada ha resaltado la cercanía que logró rápidamente con el '10': "tengo muy buena relación con él".

Pero luego, el técnico del León de México comentó que sobre el futuro de James Rodríguez "hay otra parte y es que se le acaba el contrato y ahí yo no me meto. Pero bien, lo veo bien", fueron las palabras que aumentaron aún más la duda sobre lo que estarían siendo los últimos días del cucuteño en Guanajuato.

Además, Ambriz defendió al '10' colombiano y sus compañeros en medio de los malos resultados de este semestre y que los llevaron a la eliminación en esta primera ronda del todos contra todos, sin chance de luchar por el título de la Liga MX: "Pero ya luego pues no se dan los resultados y pareciera que todo funcionara mal".

Con ese panorama de la posible salida de James Rodríguez solo le restaría un encuentro más con la camiseta de los ‘esmeralda’, que será frente al Puebla el sábado 8 de noviembre (8:00 p.m.), en el estadio Nou Camp, donde podría disputar sus últimos minutos con los de Guanajuato y de paso despedirse de la hinchada.

Cabe recordar que el '10' colombiano llegó al León para disputar el Mundial de Clubes, algo que al final no pudo hacer ya que el equipo mexicano fue expulsado por Multipropiedad con el Pachuca, elenco que también participaba en dicho certamen internacional.

Ahora, Rodríguez Rubio tendrá que poner su mirada en cuál será su equipo para el 2026, pensando además en la preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con la Selección Colombia, en la que será su última aparición en la cita orbital de la FIFA.