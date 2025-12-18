Fecha y estadio para América vs. Bucaramanga, por Copa Sudamericana 2026; serie a un partido

América de Cali y Atlético Bucaramanga se deberán enfrentar en la primera instancia de la Copa Sudamericana 2026 en una llave pactada a un solo encuentro en el que el perdedor no tendrá más oportunidades de seguir en competencia internacional.

El sorteo de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmbol), ente organizador del certamen, se efectuó en Luque, Paraguay, donde se estableció que la otra serie entre equipos colombianos será la que pondrá frente a frente a Atlético Nacional con Millonarios.

En consecuencia, escarlatas y ‘leopardos’ se jugarán el paso a la instancia de cuadrangulares en una confrontación que irá directamente a definición por cobros desde el punto penalti en caso de terminar empatada.

Lo particular del formato es que clubes de un mismo país se tengan que eliminar entre sí, mientras que las escuadras de Brasil y Argentina, que tienen muchos más participantes, no lo deberán hacer debido a que entrarán en acción en fase grupos, para la que habrá un nuevo sorteo.



Cuándo y dónde será América vs. Bucaramanga, por Copa Sudamericana 2026

Según el calendario oficial del torneo, americanos y ‘búcaros’ chocarán entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, programación para la cual falta que se confirme el día por parte de la Conmebol.



Entre tanto, en la misma semana jugarán Atlético Nacional y Millonarios, también con programación por establecer.

Publicidad

El escenario para el cotejo entre América y Bucaramanga será el estadio Pascual Guerrero, de Cali, casa de los ‘diablos rojos’, que se quedaron con la localía gracias que su nombre apareció primero en el sorteo.