Marta se resiste al retiro; cumplió 40 años y jugará su vigésima sexta temporada en el fútbol

Marta, la mayor estrella del fútbol femenino mundial, celebra sus 40 años este jueves en plena actividad competitiva, con marcas que ningún otro futbolista brasileño ha alcanzado y lista para, con el Orlando Pride estadounidense, iniciar su vigésimo sexta temporada profesional.

Lejos de pensar en el retiro, la cuarentona prepara una nueva campaña con el Orlando Pride con el objetivo de intentar ganar un nuevo título de la liga femenina estadounidense, que comienza el 15 de marzo próximo.

De la misma forma, pese a que ya ha anunciado en algunas ocasiones su retiro de la selección brasileña, ni el propio técnico de la Canarinha, Arthur Elías, que la tuvo en cuenta para la Copa América y para algunos amistosos en 2025, descarta convocarla para el Mundial de 2027, del que Brasil será anfitrión.

Seis veces elegida la mejor del mundo por la FIFA (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018), la 'reina' Marta Vieira da Silva nació en Dois Riachos, en el empobrecido estado de Alagoas (nordeste), y construyó desde muy joven una carrera marcada por su velocidad, habilidad con la pierna izquierda y una facilidad excepcional para decidir partidos.



Debutó en la selección sub-19 en 2002 y, a los 17 años, ya integraba la absoluta. Desde entonces disputó seis Copas del Mundo y seis Juegos Olímpicos.

Con la Canarinha alzó tres platas olímpicas (2004, 2008 y 2024), además de dos oros en Juegos Panamericanos.



Récords que ningún brasileño posee

Con 15 anotaciones, Marta es la máxima goleadora de la historia de los Mundiales, entre hombres y mujeres.

Ningún otro futbolista brasileño ha sido elegido seis veces el mejor del mundo.

Ni siquiera Lionel Messi consiguió ser elegido el mejor del mundo por cinco temporadas seguidas.

Tampoco existe otro jugador del país que haya disputado seis Mundiales y seis Juegos Olímpicos manteniéndose competitivo a los 40 años.

Igualmente es la mayor goleadora en la historia de la selección brasileña, con 120 anotaciones, muy por encima de Neymar (79) y del también 'rey' Pelé (77).

En agosto pasado Marta alzó su cuarto título de la Copa América, competición en la que fue elegida la mejor jugadora, tras la victoria de Brasil sobre Colombia en una final en que la "reina" anotó dos veces.

La alagoana también dejó una huella profunda en los clubes por los que pasó. Brilló en Suecia con el Umeå IK, donde se adjudicó dos Ligas suecas y una Liga de Campeones femenina de la UEFA.

En Brasil, en donde comenzó su carrera profesional con Vasco da Gama en 2001, tuvo pasajes destacados por el Santos, con el que ganó la Copa Libertadores femenina y la Copa de Brasil.

En el fútbol estadounidense pasó por equipos históricos como Los Angeles Sol, FC Gold Pride y Western New York Flash, con los que se adjudicó títulos de liga en tres temporadas consecutivas en la extinta WPS, lo que reforzó su condición de referente mundial.