Marta se resiste al retiro; cumplió 40 años y jugará su vigésima sexta temporada en el fútbol

Este jueves 19 de febrero, la histórica brasileña Marta está de cumpleaños, en medio de su preparación para comenzar una nueva temporada con el Orlando Pride.

Por: EFE
Actualizado: 19 de feb, 2026
Marta, brasileña del Orlando Pride.
Marta, brasileña del Orlando Pride.
Getty Images.

