James Rodríguez con la mente puesta en el Mundial 2026; "juegue mucho o poco, estoy enfocado"

El colombiano James Rodríguez se estrenó este sábado como titular en la MLS al frente del Minnesota United pero, pese a jugar 63 minutos de buen nivel, no pudo romper el muro de Los Ángeles FC, que se llevó el triunfo por 1-0.

James no había tenido minutos en el último partido del Minnesota, contra Dallas, y solo tuvo pocos segundos en la victoria anterior contra los Portland Timbers, pero este sábado fue titular en línea de tres cuartos.

Su equipo llevaba cuatro victorias seguidas en la MLS, pero se topó este sábado con un LAFC que sumó su octavo partido sin recibir gol alguno en esta campaña, un récord en la liga estadounidense.

El técnico Marc Dos Santos realizó siete cambios en la alineación titular respecto al empate de mitad de semana ante los Colorado Rapids. Entre ellos, descansaron Son Heung-Min, Mark Delgado, Ryan Porteous y Sergi Palencia.



El gol decisivo llegó en el minuto 9 cuando una jugada entre Stephen Eustáquio, David Martínez y Timmy Tillman culminó con gol del venezolano Martínez, quien definió pese al ángulo difícil para el 1-0.

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Fue el tercer gol en MLS del jugador de 20 años y su séptimo en todas las competiciones esta temporada.

James, referente en las jugadas ofensivas del Minnesota, rozó la asistencia para el empate en el 29, cuando colgó un centro que Jefferson Díaz cabeceó hacia el gol, pero Tillman salvó bajo los palos. "Bien, quería hacer gol hoy, por eso estaba intentando desde todo lado. En lo que pueda aportar al equipo, ya sea jugando mucho o poco, siempre voy a querer estar bien y competir para poder ayudar. Lo que me toque jugar ahora que faltan seis partidos antes de ir al Mundial. Estoy enfocado en todo lo que viene, ya sea mucho o poco lo que juegue, lo voy a ser de buena manera", fueron las palabras del talentoso volante '10', tras culminar el encuentro.

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LAFC se enfrentará ahora a Toluca el miércoles 29 de abril en BMO Stadium en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.