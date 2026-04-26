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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez con la mente puesta en el Mundial 2026; "juegue mucho o poco, estoy enfocado"

James Rodríguez con la mente puesta en el Mundial 2026; "juegue mucho o poco, estoy enfocado"

El colombiano James Rodríguez jugó por primera vez como titular con el Minnesota United en la MLS, dejando buenas sensaciones en los 63 minutos que estuvo en cancha.

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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James Rodríguez en Minnesota United vs. Los Angeles FC.
James Rodríguez en Minnesota United vs. Los Angeles FC.
Getty Images.

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