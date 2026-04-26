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Gol Caracol  / Más Deportes  / David Alonso y otra gran remontada en el Moto2; cerca del podio en el GP de España

David Alonso y otra gran remontada en el Moto2; cerca del podio en el GP de España

El piloto colombiano David Alonso tuvo una mala largada y se tuvo que recuperar de a pocos para escalar posiciones y ser protagonistas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de abr, 2026
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David Alonso en el GP de España.
David Alonso en el GP de España.
Getty Images.

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