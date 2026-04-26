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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Vargas, figura con Atlas, tras atajarle penalti al América; atentos en la Selección Colombia

Camilo Vargas, figura con Atlas, tras atajarle penalti al América; atentos en la Selección Colombia

Atlas venció 1-0 al América en la Liga MX con gran protagonismo del arquero de Selección Colombia, Camilo Vargas. ¡Hay VIDEO del penalti que detuvo!

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Camilo Vargas en América vs. Atlas.
Camilo Vargas en América vs. Atlas.
Getty Images.

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