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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá las dos asistencias de James Rodríguez con Minnesota United; entró y cambió el partido

Vea acá las dos asistencias de James Rodríguez con Minnesota United; entró y cambió el partido

Al minuto 63 ingresó James Rodríguez este domingo en el partido del Minnesota United cuando iban perdiendo 0-1 con Austin FC, pero el colombiano dio dos asistencias y le dieron vuelta.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de may, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez celebra con el Minnesota United - Foto:
Getty Images

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