Vea acá las dos asistencias de James Rodríguez con Minnesota United; entró y cambió el partido

El partido entre Minnesota United y Austin FC, este domingo, tuvo como gran figura al colombiano James Rodríguez, quien aunque comenzó como suplente, entró al minuto 63 y logró que los 'loons' le dieron vuelta al marcador.

Cuando el mediocampista cucuteño ingresó a la cancha su equipo iba perdiendo 0-1, pero al 69' mandó un buen centro al segundo palo para el gol del empate de Anthony Markanich.

Luego, al minuto 77 se juntó James Rodríguez con el Joaquin Pereyra, y el colombiano le dio un pase filtrado dentro del área que fue bien aprovechado por el argentino para remontar el compromiso, parcialmente.



Así fueron las dos asistencias de James Rodríguez en Minnesota United vs Austin FC, por MLS:

James Rodriguez sends it in, Anthony Markanich puts it away! @MNUFC find the equalizer! pic.twitter.com/MJry6SxEGS — Major League Soccer (@MLS) May 11, 2026

Another James Rodriguez assist! This time it's Joaquín Pereyra who puts it in the back of the net! pic.twitter.com/4vGuwS3Hy6 — Major League Soccer (@MLS) May 11, 2026