James Rodríguez, elegido para el 'jugador perfecto' por una figura del Real Madrid

James Rodríguez fue titular en el agónico triunfo 2-1 de la Selección Colombia sobre Nueva Zelanda, un encuentro amistoso que sirvió como preparación para la Copa del Mundo de 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. En este compromiso, los goles del combinado colombiano fueron obra de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, quienes firmaron la remontada frente a los “all whites”.

El cucuteño, de 34 años, disputó 34 minutos y dejó buenas sensaciones en el tiempo que estuvo en cancha. Según los registros de la plataforma especializada ‘Sofascore’, el mediocampista obtuvo una calificación de 7,7, destacándose por su claridad en el pase y su capacidad para influir en el ritmo ofensivo de la ‘tricolor’.

Jugador del Real Madrid no se olvida de James

James Rodríguez durante el partido de la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda FCF

En las últimas horas se volvió viral un fragmento de una dinámica de preguntas rápidas realizada por el creador de contenido David Suárez, en la que participó Dani Carvajal, uno de los referentes del Real Madrid. Durante la actividad, el lateral español fue consultado por las características que elegiría para formar a su 'jugador perfecto', y entre los nombres mencionados apareció el de James Rodríguez, con quien compartió camerino durante varias temporadas en el conjunto merengue.

Carvajal destacó al colombiano al escoger la mejor zurda, atributo para el que no dudó en seleccionar al ‘10’ de la Selección Colombia. Para la pierna derecha eligió a Toni Kroos, mientras que en velocidad mencionó a Gareth Bale. En fuerza se inclinó por Sergio Ramos, en regate por Marcelo, y para los apartados de mentalidad e inteligencia futbolística escogió a Cristiano Ronaldo y Luka Modric, respectivamente.

Estos elogios reflejan el impacto que dejó James en el plantel blanco durante su primera etapa, especialmente por su técnica y su capacidad para desequilibrar desde la mitad del campo.

De momento, James Rodríguez mantiene la concentración en el próximo amistoso de la Selección Colombia, que se enfrentará este martes 18 de noviembre a Australia en el Citi Field de Nueva York, a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana). Este será el último partido del combinado nacional en 2025.



¿En dónde jugará James Rodríguez?

Tras confirmarse su salida de León, el futuro del mediocampista sigue siendo incierto. En las últimas semanas, su nombre ha sido vinculado con clubes de México y de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. Sin embargo, la prensa norteamericana ha descartado que vaya a llegar a Orlando City y Toronto FC, dos de los equipos mencionados inicialmente.