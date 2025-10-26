El clásico entre Real Madrid y Barcelona terminó 'caliente': Dani Carvajal 'le cobró' a Lamine Yamal

Real Madrid y Barcelona se enfrentaron de nuevo por el clásico español, el partido que acapara las miradas del fútbol mundial. Los 'merengues' dieron el golpe y ganaron 2 a 1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Los 'catalanes' anotaron por medio de Fermín López. El encuentro terminó muy caliente y se formó una gran rencilla en la cancha del Santiago Bernabéu.

Con el pitazo final del juez central, Dani Carvajal no se contuvo y le hizo un gesto a Lamine Yamal, señalándole que hablaba mucho. Todo eso porque en la previa, la joya de los 'culés' dijo Real Madrid "estaba acostumbrado a robar". De hecho, al DT Xabi Alonso le preguntaron por esas declaraciones y manifestó que a él "solo le gustaba hablar en la cancha".

Como era de esperarse, a Yamal no le gustó el ademán con la mano y se armó la rencilla. Todos los jugadores se juntaron para separarlos y ponerle fin al pleito.



Vea el video de la rencilla en Real Madrid vs. Barcelona, en la Liga de España