Problemas para James Rodríguez; otro club negó interés por el '10' de la Selección Colombia

Problemas para James Rodríguez; otro club negó interés por el '10' de la Selección Colombia

El exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, entre otros equipos, se encuentra en la búsqueda de un nuevo club tras no continuar en León de México.

Por: Javier García
Actualizado: 17 de nov, 2025
James Rodríguez durante el partido de la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda
