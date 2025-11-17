Problemas para James Rodríguez; otro club negó interés por el '10' de la Selección Colombia

El futuro de James Rodríguez sigue generando movimiento en el mercado de fichajes luego de confirmarse que no continuará en las filas del Club León de México, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre de este año. La salida del volante cucuteño del conjunto 'esmeralda' ha despertado diferentes rumores en torno a su próximo destino, especialmente en ligas como la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y la Liga MX.

Durante las últimas semanas, varios clubes han sido relacionados con el ’10’ de la Selección Colombia. Entre ellos aparecen nombres de peso como Tigres, América, Orlando City, Los Ángeles Galaxy y Toronto FC, escuadras que han sido mencionadas en distintas versiones de prensa como posibles interesados en hacerse con los servicios del jugador para 2026.

¿Otro club descartó la llegada de James Rodríguez?

Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia FCF

En días recientes salió a la luz que Orlando City, equipo en el que actúa el colombiano Luis Fernando Muriel y que es dirigido por Óscar Pareja, no tendría en sus planes al mediocampista zurdo. Esta versión se sumó a nuevas informaciones provenientes de Estados Unidos que descartan otra alternativa para el cucuteño.

Según el periodista estadounidense Tom Bogert, reconocido por su cobertura del mercado de fichajes de la MLS, el Toronto FC tampoco estaría interesado en fichar al jugador.

“Tampoco hay absolutamente nada de cierto en los rumores que vinculan a James Rodríguez con el Toronto FC”, escribió el comunicador en su cuenta oficial de X, donde cuenta con cerca de 105 mil seguidores.

There is also ZERO truth in any rumor linking James Rodriguez with Toronto FC. https://t.co/chQGEeUIkm — Tom Bogert (@tombogert) November 17, 2025

Con esto, el cuadro canadiense se suma a la lista de equipos que han descartado cualquier tipo de acercamiento con James.

Frente a este panorama, continúa la incertidumbre sobre el club en el que James Rodríguez seguirá su carrera deportiva. El colombiano necesita resolver su futuro en los próximos meses, pensando además en su participación con la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De momento, el jugador de 34 años se encuentra concentrado con la ‘tricolor’, que enfrentará el martes 18 de noviembre a Australia en el Citi Field de Nueva York, desde las 8:00 p. m. (hora colombiana). Este será el último examen del combinado nacional en 2025.



Números de James Rodríguez en León

Desde su llegada al conjunto de Guanajuato a comienzos de 2025, James Rodríguez disputó 34 partidos entre todas las competiciones, registrando cinco goles y nueve asistencias en 2.559 minutos en el campo de juego.