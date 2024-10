James Rodríguez, en mitad de la polémica; “todos los días es lo mismo”: capitán del Rayo

El arribo de James Rodríguez al Rayo Vallecano no ha parado de despertar polémicas y comentarios debido al pasado del mediocampista ‘cafetero’, que pese a haber sido el mejor jugador de la Copa América de 2024, ha salido de la mayoría de clubes por los que ha pasado en medio de controversias con sus entrenadores, que usualmente lo suelen relegar a la banca de suplentes.

Y en suelo ibérico la polémica no ha parado de girar alrededor del cucuteño de 33 años de edad, pues desde que fue fichado ha tenido pocos minutos en cancha porque no haber hecho pretemporada con el plantel y encontrarse en periodo de adaptación, según lo ha explicado Íñigo Pérez, técnico de la escuadra de Vallecas.

Es por ello que la lluvia de insultos hacia el estratega mediante redes sociales ha sido el común denominador en las últimas fechas, pues los fanáticos del creativo, principalmente colombianos, no le perdonan al timonel que aún no le dé protagonismo con la camiseta de la franja cruzada.

Ese clima ha llegado al resto de la nómina y fue por ello que Trejo, uno de los referentes que el Rayo tiene en la actualidad, se refirió al tema bajando la temperatura y mostando su solidaridad.

Publicidad

En audio, las palabras de Trejo (desde el minuto 14:50):

Publicidad



“A lidiar; todos los días es lo mismo”: polémica con James Rodríguez

James Rodríguez en el partido de Rayo Vallecano frente a Osasuna, por la Liga de España. Quality Sport Images/Getty Images

En entrevista con el medio radial Pasión por el Rayo, donde se catalogó de “podrido” el ambiente que hay, el argentino dijo que las polémicas son normales con figuras de talla internacional y que se debe aprender a soportarlas sin importar a lo molestas que puedan llegar a ser.

“(James) es un jugador de talla mundial que sabemos lo que genera mediáticamente en prensa y en todos lados, no solo acá, sino en todo el mundo. Pero al final nosotros tenemos que saber lidiar con eso, yo sé que es cansino porque todos los días lo mismo”, apuntó en principio.

Sin embargo, destacó que Rodríguez marca diferencia: “Tenemos la suerte de poder vivirlo diariamente a él. Desde que ha llegado nos ha sorprendido, no solo en lo futbolístico, sino como persona, como nos ha pasado con ‘el Tigre’ [Falcao García] y con figuras que las tienes tan arriba que cuando compartes con ellas te sorprenden para bien y nos quedamos con eso”.

“Él sabe en dónde está; es uno más”

Publicidad

Además, agregó que el creativo tiene los pies en la tierra y que comprendió la filosofía del equipo, en el que no hay ídolos y se les pide sacrificio a todos los futbolistas por igual: “Él ha entendido muy bien en dónde está, a quién representa y al final es uno más de nosotros”.

Incluso, agregó que James seguramente aportará para que el club consiga sus objetivos, centrados en mantener la categoría y en ir a una copa internacional, ya que la institución está en el año de su centenario:

“Es algo muy importante porque para nosotros que venga él y quiera ayudarnos, trabajar y ayudar a este equipo, marca mucho la personalidad que tiene”.

Publicidad

Por último, se comprometió a darle una mano al colombiano para que pueda empezar a brillar y se mostró esperanzado en el que incómodo momento pase pronto.

“Él está en el medio y si me pongo en la piel de él, me pondría incómodo y trataría de no leer, pero al final es inevitable porque todo termina llegando, todas las noticias entorno al él, pero somos fuertes, un grupo espectacular, él sabe a dónde ha venido y lo vamos a ayudar a que se integre lo más rápido posible.

¿Cuántos minutos ha jugado James en Rayo Vallecano?

El volante debutó entrando en el minuto 87 del triunfo 3-1 como local sobre el Osasuna. Luego, ingresó en el minuto 72 del 1-1 en casa contra el Atlético de Madrid. En el 0-0 de visitante con el Girona no tuvo acción. Mientras que en el 1-1 en condición de local ante el Leganés se estrenó como inicialista, aunque fue sustituido en el minuto 63.

Publicidad

Ahora, Rodríguez con su equipo se alista para la visita al Real Valladolid del sábado 5 de agosto a las 11:30 de la mañana, hora colombiana, válida por la novena fecha de la Liga de España.

Además, espera el posible llamado para los encuentros de la Selección Colombia en la Eliminatoria suramericana frente a Bolivia, de visitante, y Chile, en Barranquilla, del jueves 10 y martes 15 de octubre, respectivamente.