Crece la polémica entre Medellín y periodista Wbéimar Muñoz: "Ya hay denuncia"

Este jueves, en horas de la tarde, el periodista Wbéimar Muñoz denunció malas gestiones del Independiente Medellín en cuanto a los fichajes se refiere. El principal señalado es Federico Spada, director deportivo. El club antioqueño no se quedó callado y respondió con fuerte comunicado.

"El Equipo del Pueblo S.A. informa que la institución rechaza enérgicamente las declaraciones del periodista Wbèimar Muñoz, difundidas en su canal de YouTube y redes sociales, en las que realiza acusaciones graves y sin fundamento contra nuestro Gerente Deportivo", se lee de entrada en la misiva.

Medellín de una vez dejó en claro que harán el proceso con las autoridades competentes. "Si bien la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por estos hechos ha sido interpuesta directamente por el señor Federico Spada en defensa de su honra y buen nombre, como institución expresamos nuestro total acompañamiento y respaldo en este proceso, brindándole apoyo jurídico, institucional y humano", agregó.

Y no solo eso, animó a que muestren las evidencias sobre los señalamientos infundados: "Invitamos a que cualquier persona que disponga de pruebas o elementos que sustenten acusaciones contra miembros de nuestra institución, las presente de manera formal ante los canales institucionales o las autoridades competentes, evitando así la difusión de informaciones infundadas que afectan injustamente la reputación de las personas y de la organización".

[🔴🔵] Comunicado oficial: El Equipo del Pueblo S.A. respalda a su Gerente Deportivo, Federico Spada y rechaza declaraciones infundadas https://t.co/KmMmqa5XhL — DIM (@DIM_Oficial) August 14, 2025

¿Cuál fue la denuncia del periodista?

"¿Por qué el director deportivo, Federico Spada trae volquetadas de jugadores que no tienen sentido de pertenencia y crean dudas en sus edades, como ocurre con el equipo rojo Sub-17, que según expertos, tiene gente de más años de los anunciados?. ¿Por qué y quién le hizo el cajón a los técnicos de la casa, David González, David Montoya, Choto Cortés y Jorge Horacio Serna?. ¿Sabía José Raúl Giraldo que Spada y Ronconi eran dueños del Udinese de Barranquilla que fue expulsado de por vida del campeonato del Atlántico y además sancionado por la división aficionada del fútbol colombiano, Difútbol, por líos en alteración de documentos?", dijo Muñoz.



DIM y un antecedente

El conjunto antioqueño recordó que ya son varias las oportunidades que recibe este tipo de señalamientos. "No es la primera vez que algunas personas utilizan el ejercicio del periodismo para difundir información falsa con fines de notoriedad, sin medir el daño que causan. En junio de 2023, el narrador Marco Antonio Hoyos insinuó supuestos malos manejos de jugadores juveniles, acusaciones que el tiempo desvirtuó, evidenciando logros deportivos, convocatorias a selecciones nacionales y transferencias internacionales como las de Jhon Montaño (Lommel, Bélgica – City Group) y Andrés Dávila (Cincinnati, EE. UU.)", rememoró al final del comunicado.