Arne Slot se mostró preocupado tras la salida de Luis Díaz del Liverpool

Las repercusiones por la reciente salida de Luis Díaz del Liverpool continúan resonando con fuerza. El delantero de la Selección Colombia fue transferido al Bayern Múnich por cerca de 75 millones de euros, marcando el fin de una etapa exitosa con los ‘reds’. Su salida se sintió aún más luego de la derrota en la Community Shield, donde el equipo dirigido por Arne Slot cayó en penales ante Crystal Palace, elenco que cuenta con compatriotas como Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Arne Slot se refirió a la salida de Luis Díaz del Liverpool

El técnico neerlandés habló con sinceridad sobre el adiós de Díaz y Darwin Núñez, quien fue vendido al Al Hilal por 53 millones de euros. Slot reconoció el reto en reemplazarlos, pero quiso destacar que el club había hecho bien su trabajo con los demás refuerzos. “La situación de Luis Díaz y Darwin Núñez es bastante clara, así que necesitamos reemplazarlos. Creo que lo hicimos muy bien en los demás sectores. De las opciones que teníamos, conseguimos todas las que queríamos”, afirmó el entrenador



Referente del Liverpool lamentó salida de Díaz

Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, también reflexionó tras la derrota en la Community Shield. En declaraciones recientes, el defensa neerlandés lamentó las marchas de Núñez y Díaz, apuntando a que el ataque necesitaba refuerzos inmediatos. “Acabamos de perder a Darwin… y perdimos a Lucho, que se fue al Bayern. Creo que siempre hay espacio para un atacante que nos refuerce”, afirmó Van Dijk.

De momento, el Liverpool busca al sustituto de Luis Díaz. El principal candidato es el atacante sueco Alexander Isak, por quien ya tuvo acercamientos con el Newcastle con una oferta superior a los 140 millones de euros, rechazada por las ‘urracas’. Sin embargo, el jugador mantiene su intención de abandonar el club con destino a Merseyside.



¿Cuándo juega Liverpool?

El calendario avanza y Liverpool está listo para retomar la competición oficial. Su primer partido en la Premier League será contra Bournemouth en Anfield, programado para el viernes 15 de agosto a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana). Este duelo servirá como punto de partida para evaluar a fondo el impacto de los recientes movimientos en plantilla y el rendimiento del nuevo proyecto liderado por Slot