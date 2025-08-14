Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Arne Slot se mostró preocupado tras la salida de Luis Díaz del Liverpool

Arne Slot se mostró preocupado tras la salida de Luis Díaz del Liverpool

El entrenador neerlandés no solo perdió a Luis Díaz, sino que también deberá buscar el reemplazo del delantero uruguayo Darwin Núñez, transferido al Al Hilal de Arabia Saudita.